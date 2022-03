La Brúixola 03/03/22

Avui hem volgut saber què és el MidCat, un gasoducte que hauria de trasnportar gas a Europa passant per Catalunya i la resta d'Espanya. Ho hem fet amb el professor d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial de la Universitat de Girona, Alexandre Deltell. De la plana econòmica, ens hem preguntat què és l'IPC i quines són les seves implicacions en el nostre dia a dia. Per això comptem amb Antònia Pedrero, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Assessors Fiscals, Comptables i Laborals. I per últim, obrim la ronda de consultes amb el diputata de Vox, Antonio Gallego.