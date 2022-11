La Brúixola 02/11/22

Avui a 'La Brúixola'... El petit Oliver supera la intervenció amb què els metges han aconseguit extirpar un 90% del tumor cerebral que pateix. Durant la jornada d'avui, la mirada també ha estat posada a Tarragona on s'ha fet un simulacre de risc químic en què han participat fins a 65 mil persones. En aquest sentit, parlem amb la presidenta de l'Associació de Veïns del barri de Bonavista de Tarragona, Loli Gutiérrez, que considera que el simulacre no és suficient i que s'hauria d'haver gestionat d'una altra manera. En clau política, parlem del judici del 3%, que demana fins a vint-i-un anys de presó per a una trentena de membres de Convergència Democràtica. A més, coneixem la història de l'empresària Anna Bru, que es vol convertir en la primera catalana a viatjar a l'estratosfera.