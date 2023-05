LA BRÚIXOLA, AMB LOLA SURRIBAS

La Brúixola 02/05/23

Avui tenim versió reduïda de 'La Brúixola', però farcida d'actualitat. Comencem parlant de l'avaria a la línia R2 Sud que trigarà entre tres i quatre setmanes a recuperar la circulació habitual. Pel que fa a la sequera, el Govern ha doblat el nombre de municipis en situació d'excepcionalitat i ja en són 495. A més, el Parlament ha aprovat tramitar per la via ràpida la proposició de llei de Junts sobre la sequera. Durant l'entrevista d'avui, parlem amb la secretària general del sindicat IAC CATAC, Assumpta Barbers, sobre el caos de les oposicions d'aquest cap de setmana. En un altre ordre de qüestions, continua la consternació al municipi de Sant Hipòlit de Voltregà per l'assassinat d'un jove de quinze anys. Unes 200 persones s'han reunit aquesta tarda a la població per condemnar els fets. En educació, el Govern ha decidit unificar els protocols contra l'assetjament escolar. Entre les novetats, oferirà formació als alumnes de primer d'ESO i afegirà la nova figura de coordinador de coeducació. En salut, han augmentat un 37% el nombre de primeres visites a la Unitat de Salut Mental Perinatal de l'Hospital Clínic.