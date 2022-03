Avui hem posat el focus sobre què s'està fent des de Catalunya per pal·liar la crisi humanitària derivada de la guerra d'Ucraïna. Ho hem fet amb el secretari d'Infància, Adolescència i Joventut del Departament de Drets Socials de la Generalitat. I també amb Laia Morales, secretària de l'ONG 'És per tu', una associació que treballa per acollir famílies ucraïneses. I per últim hem parlat de la ludopatia amb Francesc Pereandreu, president de l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials.