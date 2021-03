Una bona salut bucodental influeix directament en la salut general

Segons els experts, l’ús dels col·lutoris amb Clorur de Cetilpiridino, pot reduir fins a MIL vegades la capacitat d’infecció del Coronavirus. És per això que alerten que una bona hijiene bucal i dental pot incidir directament en el desenvolupament de patologies infeccioses, com per exemple la Covid. En aquesta mateixa direcció, de fet, destaquen la importància de la salut bucal com a mesura preventiva, i afegeixen que és necessari que s’inclogui com a mesura bàsica de prevenció entre les altres que ja existeixen.