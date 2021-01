‘Ajuda, actual, alimenta’ reparteix menjar entre el sector cultural que més pateix la crisi

La iniciativa ja ajuda a pràcticament 300 persones de Madrid i Barcelona, els dos principals focus on s’ha gestat la iniciativa. I és qiue molts actors s’han trobat en la situació que porten mesos sense nous projectes i per tant, sense ingresos. Aquest dimarts, professionals del sector del cinema - actors, directors i productors - han preparat les cistelles d'aliments que després han repartit entre els companys que no cobren des de fa gairebé un any. En parlem amb el seu organitzador, Sergi Cochs.