Del 14-F al 30-M: Totes les respostes a les preguntes sobre l’ajornament electoral

Són molts els dubtes que hi ha al damunt d’aquests comicis al Parlament de Catalunya. Entre altres, com seran finalment la campanya i la jornada de votacions, quins seran els eixos que mouran aquesta convocatòria i com la pandèmia pot afectar també al sentit de vot de la ciutadania. De tot plegat n’hem parlat amb el professor de polítiques públiques i processos electorals de la UB Jesús Palomar.