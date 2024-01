Athletic Club - Barça i Mallorca - Girona als quarts de final de la Copa

Ja estan definits els quarts de final de la Copa de la temporada 2023/24, amb sort dispar pels dos equips catalans que encara estan en competició.

L'actual campió de Lliga, el Barça, visitarà 'La Catedral' per jugar davant un equip ple de confiança, l'Athletic Club que entrena un vell conegut de l'afició blaugrana, Ernesto Valverde. Això sí, els bascos no podran comptar amb un dels seus millors jugadors, Iñaki Williams, que està disputant la Copa Àfrica. Aquest duel es disputarà dimecres 24 de gener a les 21.30h.

Per la seva banda, el Girona buscarà ser a les semifinals de la competició del KO per primera vegada a la seva història. L'últim obstacle per assolir aquesta fita serà el Mallorca, en una eliminatòria a partit únic a Son Moix. Els de Michel es veuran les cares amb el conjunt balear dimecres 24 de gener a les 19.30h.

D'altra banda, les altres eliminatòries, totes a partit únic, són Celta - Reial Societat i Atlètic de Madrid - Sevilla.