Amb l'estiu torna “Fem l'agost” a Onda Cero Catalunya

Arriba l’estiu i amb ell el programa “Fem l’agost” a Onda Cero Catalunya. Un any més el programa serà dirigit i presentat per David Cervelló al costat d’un equip format per Pere Roura, Georgina Boixereu i Queralt Campàs.

Com a bon magazine d’estiu, l’equip del “Fem l’agost” ens proposa un programa relaxat i “fresc” però alhora esbojarrat i enganxat a l’actualitat amb noticies divertides, curiositats, entrevistes, seccions de cultura, entreteniment, divulgació i sobretot moltes ganes de fer passar una bona estona als oients, tant els que gaudeixin de les vacances com els que hagin de passar l’agost treballant. Com l’estiu passat, els oients podran participar en directe al programa a través de les xarxes socials com facebook i twitter.

Alguns col·laboradors del programa ja van participar l’estiu passat i d’altres son novetats com ara una secció de fisioteràpia per fer exercici i estiraments mentre escoltem la ràdio, espais de noves tecnologies amb Miquel Laboira, receptes de cuina amb Silvia Soto o les seccions de l’Asun López, Gemma Castelló, Sergi Porcel o Marc Gelabert, entre d’altres. Respecte a les seccions habituals el programa comptarà amb els mashups de Dj Surda, el cinema amb Silvia Moreno i Manuel Moreno, la ciència divertida amb Dani Jiménez, els esports apassionants amb Israel Planas i moltes més sorpreses que ens esperen a partir del dilluns 1 d’agost de 19h a 23:30h.