Los vallisoletanos pagarán una tasa de basuras a partir de 2013

El próximo ejercicio el Ayuntamiento de Valladolid cobrará una tasa de basuras. Así lo ha anunciado el alcalde, que recuerda que Valladolid es una de las pocas ciudades españolas en las que no existe este impuesto. Javier León de la Riva ya ha anunciado que el equipo de Gobierno estudia las tasas de otras localidades y también si habrá que diferenciar las cuantías para los comercios o según el tipo de vía. Actualmente, los españoles pagan de media 79 euros anuales por la recogida de basuras.

El regidor justifica esta decisión en el impuesto de vertederos impuesto por la Junta de Castilla y León, un gravamen que no gusta a León de la Riva, pero que hace necesaria esta tasa para mantener los servicios. "La recogida de basuras se hace con personal y camiones del Ayuntamiento y se lleva todo a nuestro propio vertedero, y que por esto haya que pagar a la Junta, me parece que no procede", concluyó.