Ricardo Blázquez, Hijo Predilecto de Valladolid: "Para mí fue una sorpresa y gratitud"

El Ayuntamiento de Valladolid ha nombrado hoy, durante el pleno, al arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez, como Hijo Predilecto de la ciudad.

En Más de Uno Valladolid, Blázquez ha mostrado su agradecimiento hacia el consistorio tras la designación. "Para mi fue una sorpresa, la segunda palabra sería de gratitud. Agradezco que hayan propuesto al pleno y el pleno lo haya aceptado. Me enorgullece, me siento encantado de ello y un motivo, un sentimiento es que esto me vincula todavía más con Valladolid, me dignifica este nombramiento".

La decisión contó con el apoyo de todos los partidos políticos con la salvedad de Valladolid Toma la Palabra.

El prelado abulense (Villanueva del Campillo, 1942) cumplirá el 13 de abril próximo los 80 años. En su reciente visita al papa Francisco comunicó al sumo pontífice que la meta eran las ocho décadas y recordó que si el bonaerense lo considera oportuno, regresaría a la Casa Sacerdotal de Ávila, donde ya tiene reservada una habitación. En todo caso, Blázquez dejó la puerta abierta a continuar en el cargo porque rechazaba abandonarlo sin terminar algunas de las tareas pastorales que tenía encomendadas en Valladolid.