Los Reyes Magos no faltarán a su cita con las jugueterías de Valladolid

Los niños de Valladolid no se quedarán sin juguetes estas Navidades; al menos, así lo aseguran los profesionales del sector, que han trabajado con previsión para garantizar los productos ante una campaña que se preveía especialmente difícil, y que intentan huir del alarmismo.

Así lo decía Marina Muñoz, de Justo Muñoz, en Más de Uno Valladolid: “Yo creo que no hay que crear tal alarma. Es cierto que hay muchísimo retraso en la llegada de mercancía y que los juguetes lo estamos acusando, pero no va a haber falta de juguete y si no hay uno habrá otro o soluciones muy parecidas”.

Eso sí, desde las jugueterías también se recomienda que, en la medida de lo posible, se adelante el envío de la carta a los Reyes Magos.

“Siempre es bueno escribir la carta cuanto antes porque aseguramos que los Reyes nos traigan lo que pedimos; pero esto ha pasado siempre porque los juguetes mas demandados siempre se agotan antes, aunque quizá este año se acaben un poco antes, eso es cierto”, recomendó Marina Muñoz en Onda Cero

Así, aunque las tiendas ya están acusando los retrasos en los envíos por la crisis mundial de suministros, la previsión es que se pueda cubrir la demanda de juguetes.