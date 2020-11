El ocio nocturno se concentra para reclamar ayudas en una situación "límite"

Cerca de un centernar de empresarios de establecimientos de ocio nocturno de Valladolid se han manifestado esta mañana ante las oficinas del Ecyl en la Plaza del Poniente, tras una pancarta bajo el lema: ‘Ocio nocturno. No somos el problema. 300.000 familias despedidas y no por el empresario. Botellones y fiestas ilegales no son ocio nocturno’.

Después de ocho meses de inactividad, estos hosteleros reclaman unas ayudas institucionales que nunca llegan y alzan la voz para recordar que se encuentran al borde de la ruina.

El portavoz de los hosteleros de ocio nocturno, Keko García ha insistido en Más de Uno Valladolid en que no son los culpables de la pandemia y piden medidas para solucionar su situación.