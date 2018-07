Metales Extruidos incumple sus previsiones de creación de empleo

A estas alturas debería haber 100 operarios en plantilla, pero se mantienen los 50 de la apertura el pasado agosto. Según los sindicatos, la carga de trabajo no aumenta. Si la empresa incumple el plan de empleo firmado en la subasta, se enfrenta a importantes multas.

Los nuevos dueños mejicanos no están cumpliendo con sus promesas al frente de Metales Extruidos. Según el compromiso inicial, a día de hoy debería haber 100 trabajadores en la factoría. No obstante, se mantiene la plantilla con tan sólo 50 empleados, los mismos que en agosto, cuando se reabrió la fábrica. Pese al bombo y platillo inicial, no hay pedidos suficientes para contratar a más gente, y, según Luis Fernández Cañas, representante de Comisiones Obreras, a los más de 200 operarios en lista de espera se les empiezan a acabar la esperanza y la paciencia por partes iguales.

Los sindicatos pretenden reunirse con la dirección antes de marzo para pedir explicaciones. Recordamos que el nuevo dueño de Metales Extruidos se comprometió al ganar la subasta a que, en el plazo de un año, hubiera 150 trabajadores contratados. Si no es así, recuerda Fernández Cañas, se expone a importantes multas: 10.000 euros por cada puesto de trabajo que no se recupere.