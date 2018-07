León de la Riva: "No he llamado a Herrera para felicitarle por si piensa que es para preguntar por lo mío"

El alcalde sigue sin saber nada sobre su candidatura. De la Riva admite que tenía ciertas esperanzas en que el tema saliera en la comida entre el presidente Herrera y Mariano Rajoy, pero al parecer no hubo suerte. O al menos, a él no le han dicho nada. Tras celebrar que todas las señales apunten que Herrera repetirá como candidato, el primer edil ha bromeado diciendo que no ha querido llamar al presidente de la Comunidad para felicitarle por si piensa que es para preguntar por lo suyo. El alcalde mantiene que está tranquilo, pero admite que aprovechará el nombramiento del arzobispo Blázquez como cardenal este domingo en Roma para preguntar por el tema a la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría.

Provincia

Y mientras el futuro del León de la Riva sigue en el aire, su partido, el PP, ya tiene confirmados los cabeza de lista para ayuntamientos importantes en la provincia. Es el caso de Luis Minguela, que repetirá como candidato popular a Laguna de Duero o Alfonso Centeno, que también optará a revalidar la alcaldía de Olmedo. Entre los principales interrogantes en la provincia está Medina de Rioseco, Artemio Domínguez afirma que sigue ‘reflexionando’ sobre si se presenta a la reelección, algo que decidirá después de consultar con familia y partido. En las filas del PSOE riosecano, su candidato saldrá la votación de los militantes que, el próximo día 20 optarán por Isidoro García o Fran de la Iglesia.