León de la Riva: 'Después de 20 años, ha llegado el tiempo de que mi familia tenga el derecho a disfrutar o padecer con mi persona'

El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, ha abierto una puerta a su jubilación. En Valladolid en la Onda ha afirmado que después de 24 años dedicado 'en cuerpo y alma' a la ciudad, cuatro de ellos en la oposición y 20 en la alcaldía, ha llegado 'el tiempo para que mi familia tenga el derecho a disfrutar o padecer de la persona'. Así lo afirmaba ante los micrófonos de Onda Cero, en los que también matizaba que 'a día de hoy' no tiene ninguna decisión tomada aunque 'cada vez que le meten una querella, Ministro Wert, me dan ganas de seguir' por que tiene 'capacidad, trabajo y respaldo popular'. No faltaron alusiones a temas de actualidad, anuncia que la ordenanza antivandálica incluirá sanciones a la prostitución callejera y recuerda que aunque el 'bolardo' de la Plaza Mayor no funciona, un Policía está multando a todo el que se salta el semáforo de acceso.