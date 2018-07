Goodfly no volará regularmente de Valladolid a Granada

El pasado octubre, la compañía aérea burgalesa Goodfly anunciaba que uniría Valladolid y Burgos con Granada entre diciembre y marzo. Ahora, su gerente, Felipe de Burgos, admite en Onda Cero que esos vuelos no van a operar de forma regular. Asegura De Burgos que el motivo es que las agencias de viaje advirtieron a la aerolínea de que no funcionarían, por lo que se decidió ofrecer esta opción sólo a grupos, y ninguno se ha interesado hasta hoy. Finalmente, el gerente de Goodfly reconoce que no se ha llegado a pedir permiso ninguno al Ayuntamiento de Granada, y lo argumenta en que es suficiente hacerlo con 48 horas de antelación.