'Bolardeitor' se cobra una nueva víctima

El famoso bolardo que regula el acceso al aparcamiento de la Plaza Mayor se ha cobrado una nueva víctima. Son ya más de treinta los coches que se han dejado parte de 'los bajos' ante el Ayuntamiento. El último conductor ha afirmado que 'el semáforo estaba en verde' cuando accedió al parquing, algo a lo que ha respondido el alcalde, Javier León de la Riva, insistiendo en que 'no es el bolardo el que ataca al coche, si no el coche el que ataca al bolardo'. Si reconoce el edil que el sistema no termina de gustarle e incluso se piensa en paralizarlo durante todas las fiestas de Navidad para no tener más 'disgustos'.