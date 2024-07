Más de Uno Valladolid. 01/07/2024

Demostrar que es posible organizar un festival con criterios de accesibilidad universal objetivo del FestiVall que organiza ASPAYM

El festival, que se celebrará en el aparcamiento exterior del Centro Comercial Vallsur de 13:00h a las 2:00h, contará con las actuaciones de: Cañoneros, Cabeza de Gallo, DJ Daza, Happening, Augusta Sonora, Destrangis, y Levitants. Además de la música, habrá una zona de restauración en el área del festival con varios de los establecimientos presentes en Vallsur, así como actividades infantiles para que las familias al completo puedan disfrutar del evento. Las entradas pueden adquirirse en el Centro Comercial Vallsur, en ASPAYM CyL en Valladolid (C/ Treviño 74) y en IMPULSA IGUALDAD (C/ Hípica 9). ASPAYM CyL FestiVall no solo será una fiesta de música y entretenimiento, sino también una forma de reivindicar la importancia de organizar eventos que cumplan con los criterios de accesibilidad universal y que sean inclusivos. Este enfoque garantiza que las personas con discapacidad puedan disfrutar del ocio y la música en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad.