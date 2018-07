La Audiencia Provincial descarta la imputación del alcalde en el caso por las manipulaciones en el Plan General de Ordenación Urbana

Satisfecho y tranquilo por él y por su familia. Así ha declarado estar el alcalde tras conocer que finalmente no está imputado dentro del caso por las manipulaciones en el Plan General de Ordenación Urbana. La Audiencia de Valladolid confirmaba este jueves la exclusión del alcalde de la lista de imputados por el 'Caso PGOU' al no apreciar indicios suficientes de "responsabilidad delictiva". El tribunal también ha descartado la imputación de Manuel; Sánchez, concejal de Seguridad; del secretario municipal Valentín Merino, de José Luis Barca, exjefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, y de Luis Ángel Lavín, actual letrado municipal, y ha incluido en el listado de imputados al empresario Ramón Herrero. Por otro lado, se mantiene la imputación del antiguo concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, del ex director del Área de Urbanismo, Modesto Mezquita; del arquitecto Luis Álvarez Aller y de José Luis Cerezo, ex jefe de este servicio, además de la de varios constructores. Javier León de la Riva ha pedido que se respete su presunción de inocencia y que no se les someta a un juicio mediático.

Reconociendo que esta decisión judicial ante la que no cabe recurso habrá supuesto una “bofetada” para el grupo municipal socialista y la Federación de Vecinos, el primer edil ha asegurado que siempre ha tenido la conciencia tranquila.

Las reacciones no se han hecho esperar, y desde la oposición coinciden en una petición: la dimisión del alcalde. Desde el PSOE, su secretario provincial, Javier Izquierdo, señala que León de la Riva no puede eludir la responsabilidad de haber nombrado a personas que han estado detrás de una trama de corrupción urbanística en el Consistorio. Petición de dimisión también desde el grupo de Izquierda Unida. Su portavoz, Manuel Saravia, respeta la decisión judicial, pero pide diferenciar entre la responsabilidad penal, de la cual el alcalde ha sido exonerado, y la política.