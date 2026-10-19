Los retos actuales de la arquitectura en tierra, a debate en el 9º Meeting Terra Ibérica

La vivienda de protección pública en tierra y su fomento desde la administración, la aplicación contemporánea de la tierra en equipamientos públicos, el patrimonio y la aportación de la bioconstrucción a situaciones de crisis humanitaria o de emergencia climática son, entre otras cuestiones, algunos de los contenidos que protagonizarán la novena edición del Meeting Terra Ibérica, que los días 23 y 24 de octubre reunirá en Palencia a reconocidos especialistas de España y Chile. El encuentro, organizado por la delegación en Palencia del Colegio Oficial de Arquitectos de León y la Diputación de Palencia, incluirá conferencias y una mesa de debate, así como una ruta para dar a conocer algunos de los ejemplos más representativos de la arquitectura de la comarca del Cerrato, además de la presentación de la publicación ‘España en Tierra. Arquitecturas contemporáneas’ y la visita a su exposición homónima.

El programa de actividades arrancará el viernes 23 de octubre con varias ponencias que, en horario de mañana y tarde, tendrán como escenario el salón de actos del Palacio de la Diputación Provincial de Palencia. Entre el panel de especialistas invitados figura Àngels Castellarnau, doctora en Arquitectura por la Universitat Politècnica de Catalunya y fundadora del estudio Edra Arquitectura km0, quien recibió el Premio Internacional de Arquitectura Contemporánea en Tierra Cruda Terra Award 2016 por su casa de Tapia en Ayerbe. Castellarnau presentará al público (10:00 horas) ‘6 Viviendas de Protección Pública en Palma de Mallorca’, que firma junto con Bunyesc Arquitectes, un proyecto que destaca por el uso de materiales locales, la reducción de las emisiones de CO2 y los criterios de sostenibilidad en la promoción de vivienda pública.

Otro de los invitados es Arturo Jiménez Viera, arquitecto y miembro del grupo de investigación Arquitectura, Patrimonio y Ecología de la Universidad de Sevilla. Su ponencia acercará a los asistentes (10.40 horas) los trabajos de conservación arquitectónica llevados a cabo durante las campañas arqueológicas XVII y XVIII, correspondientes a los años 2024 y 2025, en el Templo de Millones de Años de Tutmosis III de Luxor (Egipto) consistentes en la protección del muro perimetral del templo y de la Tumba 29 con objeto de su protección y futura musealización.

La presencia internacional llegará con el chileno Camilo Giribas, que nos sumergirá (12.00 horas) en la figura de la arquitecta Magdalena ‘Cuca’ Gutiérrez, la arquitecta del desierto, cuyas obras en San Pedro de Atacama (Chile), diseñadas y construidas con tierra, muestran la influencia de las construcciones vernáculas del desierto de Atacama y su reinterpretación de manera contemporánea. A las 12.40 horas será el turno para Félix Jové, profesor de la Escuela de Arquitectura de Valladolid, quien regresa al Meeting para hablar, en esta ocasión, de ‘Una mirada a África. Hábitat y técnicas de construcción con tierra en la baja Casamance (Senegal)’. Y la última sesión de la mañana (13.20 horas) correrá a cargo de Eva Testa, arquitecta y decana del Colegio Oficial de Arquitectos de León desde 2022; Pilar Diez, arquitecta-urbanista, cofundadora de la plataforma ‘Made in tierra Spain’ y de ASSUR; y Àngels Castellarnau. Presentarán ‘Impactos en el territorio: SIACOT ESPAÑA 2026: Palencia y Huesca’, parte de las conclusiones de la 23º edición del Seminario Internacional de Arquitectura y Construcción con Tierra que se celebró en mayo de este año y que congregó a 260 especialistas de 23 países.

La sesión de tarde arrancará a las 17.00 horas con Enrique Sevillano, arquitecto por la ETSAM y post-master en arquitectura de tierra (CRAterre-ENSAG), miembro de CRAterre, investigador asociado en el laboratorio AE&CC-ENSAG y miembro de la Red PROTERRA. ‘Construir desde el contexto: repensar las respuestas de alojamiento en crisis humanitarias. El uso del adobe en Somalia’ es el título de la conferencia que ofrecerá. A continuación, a las 17.30 horas, será el turno de Pablo López-Presa, arquitecto y socio del estudio Quirós Presa, con una trayectoria especialmente vinculada a la arquitectura sostenible, la rehabilitación del patrimonio y los materiales naturales. El leonés tratará la construcción con tierra desde la administración pública, tras su paso por el Ayuntamiento de Mansilla Mayor y la Diputación de León, donde ejerció el cargo de diputado de Cultura, Arte y Patrimonio.

Y a las 18.00 horas tendrá lugar la presentación de la publicación ‘España en Tierra. Arquitecturas contemporáneas’ que, de la mano de la plataforma Made in Tierra Spain, que lideran las arquitectas Àngels Castellarnau y Pilar Diez, recorre la geografía española para descubrir cómo una nueva generación de arquitectos está descodificando este conocimiento y situándolo al frente de la vanguardia en la respuesta a los retos de la contemporaneidad. Sus páginas descubren que el uso de la tapia, el adobe, los bloques de tierra comprimida o los revestimientos de tierra en estos proyectos “rompen el mito de la precariedad, se integra en el proceso constructivo contemporáneo y da respuesta a una arquitectura que se alinea con la naturaleza del territorio y la transformación del hábitat”. La presentación del libro vendrá acompañada de la posterior visita (19.30 horas) a la exposición homónima en la Fundación Díaz-Caneja. Como cierre a las ponencias (18.15 horas), el programa de las jornadas se completará con la mesa redonda ‘Construir con tierra como respuesta a los retos actuales’.

Otras propuestas divulgativas

Finalmente, el sábado 24 de octubre la organización del Meeting ha programado una ruta por la arquitectura tradicional en tierra de Palencia que, con salida a las 9.30 horas de la plaza de San Lázaro, recorrerá diversas localidades y parajes del Cerrato, como Palenzuela y Torquemada, para dar a conocer algunos ejemplos de arquitectura en tierra. Para asistir a esta visita, de carácter gratuito, los interesados deberán inscribirse enviando un correo electrónico antes del 24 de octubre al e-mail gestion.pa@coal.es.

Organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de León y la Diputación de Palencia, Terra Ibérica cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León, la Universidad de Valladolid y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.