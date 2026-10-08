Ramón Torrelledó ofrecerá el sábado 10 de octubre un concierto gratuito en la Catedral recorriendo su trayectoria de 40 años como director de orquesta

El músico, compositor y director de orquesta Ramón Torrelledó hará el próximo sábado, 10 de octubre, en la Catedral de San Antolín de Palencia un viaje musical y de vida para recorrer sus 40 años de trayectoria. Un especial concierto conmemorativo, que se llevará a cabo a partir de las 20:00 horas con entrada gratuita, en cuya primera parte intervendrá la orquesta de cuerda Torrelledó40Ensemble, y en la segunda, la violonchelista solista Claudia Moro.

PROGRAMA CONCIERTO (sin pausa)

Torrelledó40Ensemble

- Manuel DeFalla. Ballet El amor brujo: Danza del fuego

- Georges Bizet. Ópera Carmen: Danza bohemia

- Joaquín Turina. La oración del torero Op. 34

- Johannes Brahms. Danza húngara no 5 en Sol menor

- John Williams. La lista de Schindler

- John Lennon. Woman

- Sergéi Rachmaninov. Vocalise Op. 34 No 14. Claudia Moro, violonchelista.

- Sergéi Prokofiev. Ballet Romeo y Julieta: Suite 2 Montescos y Capuletos “Danza de los caballeros”

- Dmitri Shostakovich. Suite para orquesta de variedades: VII. Vals 2

- Ramón Torrelledó. A Chantada

Claudia Moro, violonchelista solista

BIOGRAFÍA

Nació en el seno de una familia de músicos, en Castro Urdiales. El gran director Jesús López Cobos fue su mentor y primer maestro de Dirección de Orquesta. Ramón Torrelledó ha dirigido algunas de las más grandes orquestas del mundo y sus grabaciones recogen repertorio desde Mozart a Shostakovich. El género de Zarzuela es protagonista dentro de su catálogo, con grabaciones de las más populares páginas del género. Comprometido con la divulgación de la música, destaca el perfil de conferenciante sobre temas relacionados con el arte y la estética, así como sus cursos y charlas para empresas, en las que imparte cursos sobre liderazgo de equipos de alto rendimiento.