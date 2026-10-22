El programa formativo 2026 de la “Escuela de Tablares” de la Diputación fomenta el emprendimiento y la capacitación técnica en el sector a través de seis cursos

El programa La Diputación de Palencia creó en el año 2018 la Escuela de Formación Tablares con el fin de impartir cursos y jornadas monográficas de formación gratuita sobre temas que puedan ser de interés para el sector agrícola, ganadero y forestal de la provincia de Palencia. Esta iniciativa responde al compromiso de la institución provincial por dinamizar el sector primario, impulsar la innovación en el campo palentino y ofrecer oportunidades reales de inserción laboral que favorezcan el arraigo y la fijación de población, en especial de las mujeres rurales, en la provincia de Palencia.

A través de los cursos de la Escuela Tablares se busca que los emprendedores en el ámbito de la agricultura y ganadería de la provincia, cuenten con las mejores herramientas técnicas y digitales sin tener que salir de su entorno. Para ello, la Escuela, ubicada en la finca de Tablares (Congosto de Valdavia), cuenta con instalaciones preparadas para el aprendizaje teórico y práctico, y colabora con entidades públicas y privadas de reconocido prestigio en el sector agrícola, ganadero y forestal para la impartición de sus cursos.

El nuevo programa formativo para la Escuela de Tablares 2026 se estructura en seis cursos independientes pero interrelacionados, combinando formación teórica, talleres prácticos y aprendizaje en campo, y está orientado a la capacitación práctica, técnica y aplicada en ámbitos de agroecología, producción alimentaria, gestión del territorio y sistemas regenerativos.

El objetivo es la formación especializada y continuada como un elemento básico fundamental para el desarrollo del medio rural y conseguir una mejora en la empleabilidad, competitividad y la sostenibilidad de las actividades empresariales, combinando el saber tradicional de la mano del propio sector y los nuevos conocimientos con docentes con competencia técnica demostrada. Se trata de una puesta en valor las oportunidades generadoras de empleo y autoempleo que ofrece el medio rural que permita favorecer el desarrollo económico de la provincia de Palencia convirtiéndose en emprendedores y emprendedoras rurales.

PROPUESTA FORMATIVA 2026:

Usuarios profesionales y vendedores de productos fitosanitarios. Básico. 25 horas (junio). Curso orientado a la obtención de los conocimientos básicos necesarios para el uso y manipulación segura de productos fitosanitarios, conforme a la normativa vigente, aplicando contenidos teóricos y prácticos, proporcionando las competencias necesarias para realizar tratamientos fitosanitarios de forma segura, eficaz y respetuosa con el entorno, así como para acceder a la acreditación oficial correspondiente al nivel básico.

Curso de Pastoreo y Manejo de Ganadería Extensiva. 12 horas. 19 al 24 de octubre. Aula virtual y Jornada presencial en explotación en Robladillo de Ucieza. Conocimientos prácticos y técnicos sobre el manejo sostenible del ganado en sistemas extensivos con prácticas en campo de pastoreo racional, aprovechamiento de recursos naturales y estrategias para mejorar la productividad, la resiliencia de las explotaciones ganaderas y la conservación del territorio.

Curso de Iniciación de la Soldadura. Uniones soldadas. En diciembre. 30 horas. Finca “Tablares”. Congosto de Valdavia. Curso teórico- práctico orientado a la adquisición de conocimientos básicos en soldadura y realización de uniones soldadas con un enfoque eminentemente práctico, combinando fundamentos técnicos con ejercicios de taller para el aprendizaje de técnicas básicas de preparación, ejecución y revisión de soldaduras.

Curso Verduras Vivas: El Poder de la Fermentación. Del 26 a 29 de octubre. 20 horas. Finca “Tablares”. Congosto de Valdavia. Formación teórico- práctica orientado al aprendizaje de técnicas de fermentación vegetal. Manejo de fermentados y la elaboración de distintos productos tradicionales a base de verduras como chucrut, kimchi, encurtidos vivos y otras preparaciones vegetales.

Jornada de Campo. Innovación en Bioestimulantes. En noviembre. 6 horas. Baltanás. Formación teórica- práctica dirigida a acercar al uso práctico de los bioestimulantes como herramienta para mejorar el desarrollo y la respuesta de los cultivos. Combinará una primera parte teórica con una visita técnica a una explotación, donde se podrán observar in situ los cultivos, las técnicas de manejo y las aplicaciones realizadas.

Curso de conservación y transformación de productos de la huerta. En noviembre. 12 horas. Finca “Tablares”. Congosto de Valdavia. Formación teórico-práctica orientado a proporcionar conocimientos y habilidades para conservar, transformar, transformar y aprovechar las materias primas de origen vegetal, aplicando diferentes técnicas que permitan alargar su vida útil y reducir el desperdicio alimentario, generando nuevas posibilidades de consumo. En 4 jornadas 4 técnicas diferentes de conservación y transformación.