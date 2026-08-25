Principles of Joy, Quinn DeVeaux y Doctor Velvet actuarán en la XII edición de Palencia en Negro

La capital palentina volverá a disfrutar de una de las principales citas musicales de las fiestas de San Antolín durante el desarrollo de la XII edición de Palencia en Negro. Esta cita, de reconocido prestigio, es posible gracias a la colaboración establecida entre La Mano Negra Producciones y el Ayuntamiento de Palencia. Los conciertos se celebrarán en la Plaza de la Inmaculada de Palencia, los días 28, 29 y 30 de agosto, dando comienzo a las 22:00 horas.

En esta ocasión, el ciclo Palencia en Negro está conformado por tres bandas procedentes de Francia, Estados Unidos y Países Bajos que llenarán los entornos de la Catedral con sonidos soul, rock n´roll, rhythm 'n blues o boogaloo. La edición de este año se abrirá el viernes 28 de agosto con Principles of Joy (FR). El sábado 29 de agosto el protagonismo será para Quinn DeVeaux (USA). La XII edición de Palencia en Negro finalizará el domingo 30 de agosto con la actuación de Doctor Velvet (NLD).

Principles of Joy

Los franceses Principles of Joy serán los encargados de abrir el ciclo el viernes 28 de agosto. Principles Of Joy es actualmente el grupo de soul más candente de Europa. Provienen de los famosos estudios de Q-Sounds Recording, el único y exclusivo sello francés de música soul desde 2009. P.O.J comenzó en 2017, es una mezcla de miembros originales del equipo de músicos de Q-Sounds y de nuevos integrantes. Están liderados por Ludo Bors, teclista y flautista del sello, además de compositor y miembro fundador del mismo. Con la cantante de soul Rachel Yarabou al frente, la banda interpreta un soul profundo e intenso que combina medios tiempos sureños con temas de Northern Soul. Sus composiciones están escritas y compuestas por el dúo Ludovic Bors/Christelle Amoussou.

La discografía de Principles Of Joy consta de un sencillo de 7 pulgadas (2018) y dos álbumes (2019; 2022). Estos trabajos han sido incluidos en programas de radio importantes como el Carl Craig Funk & Soul Show de la BBC6, Radio Krimi, FIP (red nacional francesa) y muchos otros programas de soul en todo el mundo. La banda incluso apareció en la televisión nacional francesa (France Ô - Témoins d’Outre-Mer - junio de 2019).

En la primavera de 2022, tras el lanzamiento de su segundo álbum, P.O.J realizó una gira muy aclamada por Europa (Alemania/Suiza/Países Bajos/Bélgica) junto al cantante de soul Carlton Jumel Smith ("Lexington Avenue" - Timmion Records). Las críticas fueron tan entusiastas que, solo un año después, regresaron a Alemania para otra serie de conciertos, incluyendo una actuación como cabeza de cartel de soul en el famoso Freedom Sounds Festival de Colonia en abril de 2023.

Con actuaciones llenas de energía y un variado repertorio de canciones de primera calidad, Principles Of Joy es, sin duda, uno de los grupos más emocionantes de la escena soul contemporánea internacional.

Quinn DeVeaux

Palencia en Negro continuará el sábado 29 de agosto con el americano Quinn DeVeaux. Quinn DeVeaux, un adolescente criado con una dieta de los favoritos de su madre, R&B de los años 80 y las inclinaciones de rock clásico de su padre. Recuerda la primera vez que escuchó a Muddy Waters: "No podía creerlo. No parecía real, esa emoción cruda que me llegó hasta los huesos."

Quinn no era ajeno al importante legado de la música de raíz estadounidense; estaba criado con la herencia de su familia. Su abuela, cantante de jazz, lo guio en canciones y armonías de iglesia y lo empujó a tomar lecciones de piano.

Y como cualquier buena leyenda, DeVeaux dejó su hogar para ver mundo: primero a Kansas, luego a Olympia, Washington, para asistir a Evergreen State

College, y una breve temporada en Los Ángeles (inmortalizada en su animada despedida en "Left This Town" de 2013), antes de encontrar su hogar espiritual en San Francisco. Para cuando comenzó a perfeccionar sus habilidades de actuación y composición a través de bandas tributo en el área de la bahía, Quinn ya había sido bautizado por Ray Charles, Al Green y, de manera más profunda, por el narrador de historias del hombre trabajador, Bill Withers.

Después de tocar en varias configuraciones que exploraron todos los rincones de su pasión musical, Quinn DeVeaux formó su Blue Beat Review, que fusionó sus gustos diversos en una fiesta itinerante bulliciosa, demoliendo lugares y lanzando varios discos aclamados con las habilidades de escritura y actuación cada vez más impresionantes de Quinn.

Cuando DeVeaux lanzó "This Could Be Yours" en 2018, anhelaba un salto de fe y se trasladó a Nashville para trabajar en su próximo álbum, el clásico y seguro "Book of Soul" de 2020. Con nuevas interpretaciones de R&B moderno de los años 60 ("All I Need"), inspirada en un Al Green en ebullición ("Come On Home"), el desplante de Beale Street ("Good Times Roll") y blues gutbucket de madrugada ("Stay the Night"), la jugada de DeVeaux en Nashville valió la pena, consolidando su reputación como un artista versátil y poderoso.

Haciendo una breve pausa para trabajar con viejos amigos y compañeros de banda en SF, los aclamados The California Honeydrops, en un destacado sencillo de 2022, "Take You Back" / "Very Best Thang", Quinn construyó sobre el impulso de "Book of Soul" y marcó un período particularmente prolífico en su composición de canciones, aparentemente sacando una amplia variedad de canciones del aire. Quinn explica: "Escribo todos los días, es un rompecabezas que me llena de alegría montar".

Junto a Quinn DeVeaux actuará un cuarteto liderado por el reputado guitarrista y compositor Edu Martínez (The Silverbacks), al que acompañan músicos de reconocido prestigio nacional e internacional como Pablo Cano (The Black Belts) en el bajo, Chavi Ontoria (Freedonia, Los Saxos del Averno) en el órgano hammond y Juli El Lento (Aurora & The Betrayers, El Twanguero) en la batería.

Doctor Velvet

Palencia en Negro se cerrará el 30 de agosto con la actuación del grupo procedente de Países Bajos, Doctor Velvet. ¡Desde Ámsterdam el DOCTOR VELVET te da la medicina de rock 'n roll que necesitas! Los líderes de banda David y Jerome se conocieron en el instituto, donde rápidamente descubrieron un interés común por el Rock 'n Roll. Poco después de lanzar su primer single con Wap Shoo Wap Records en 2022, la banda atrajo la atención internacional, lo que les llevó a girar por Brasil y Europa.

En los dos años siguientes, la banda lanzó varios singles, incluido el exitoso "Road to Nowhere", con 'the Kink of Mambo' Tito Ramírez cantando una versión alternativa en la cara B.

En 2024, Doctor Velvet lanzó su álbum debut New Breed. A pesar de ser su primer álbum completo, la banda ofreció una visión fresca del rhythm 'n blues mezclando soul (latino) y rock 'n roll de los años 50 con el sonido crudo de los 60. El álbum es tan oscuro, sombrío y melancólico como bailable, y recibió críticas entusiastas de medios que van desde la BBC hasta medios nacionales en Bélgica y los Países Bajos.

Tras el lanzamiento, la banda volvió a girar por Brasil y varios países más, y ahora, por primera vez se presentan ante el público español, justo el año que verá la luz su segundo álbum.

En este nuevo disco, Doctor Velvet profundiza en su sonido característico, mezclando rhythm 'n blues de los años 50 y 60 con boogaloo, rock 'n roll y soul. Inspirándose en una amplia variedad de artistas como Tom Waits, Otis Redding, Link Wray, Dick Dale, James Hunter y JJ Cale. La banda explora un lado más profundo y rico de su repertorio, mientras que sus conciertos en directo siguen siendo famosos por transmitir una energía dura y cruda, canalizando a artistas como The Sonics, Nick Curran y Little Richard.