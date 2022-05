Presentado el II Concurso de Fotografía de Tapas y Pinchos de Castilla y León

El tema principal del concurso es la gastronomía en miniatura de Castilla y León en todos sus ámbitos: pinchos y tapas de cualquier establecimiento de restauración o en la ubicación que el participante crea conveniente. Las fotografías han de tener un pincho o una tapa siempre acompañado con una copa de vino blanco de la D.O. Rueda, requisito imprescindible para que pueda ser valorado por el jurado.

La inscripción es gratis y puede participar cualquier persona mayor de 18 años residente en España. El plazo de participación está abierto desde 12 de mayo hasta el día 3 de junio a las 00:00 horas. Los participantes pueden ganar premios en metálico: fotografía ganadora, 300€; segundo lugar, 200 € y tercer lugar, 100 €.

Este concurso es iniciativa del Ayuntamiento de Palencia a través de Gastropalencia, la guía de eventos gastronómicos de Palencia, con el apoyo de la Fundación Siglo de la Junta de Castilla y León, el patrocinio de la D.O. Rueda, la colaboración de la asociación fotográfica Contraluz de Palencia, organizado por la Academia de la Tapa y del Pintxo de España.

La presentación de este concurso ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Palencia con la presencia del alcalde Mario Simón, el concejal de promoción económica Urbano Revilla, el Director General en C.R.D.O. Rueda Santiago Mora y Gerali Rodríguez, responsable de comunicación de la Academia de la Tapa y del Pintxo.

El alcalde de Palencia, Mario Simón se mostró entusiasmado con esta iniciativa que une cultura y gastronomía en el marco del III Campeonato de Tapas y Pinchos de Castilla y León, ha destacado “esta apuesta por vincular la gastronomía en miniatura con el arte, a través de la fotografía es un incentivo creativo para los sectores de la restauración y hostelería y un impulso para situar a Palencia como una ciudad de iniciativas gastronómicas que se proyectan con fuerza en Castilla y León y a nivel nacional”.

Por su parte, Santiago Mora Director General en C.R.D.O. Rueda, ha señalado "desde la D.O. Rueda animamos a todos los amantes de la fotografía y la buena gastronomía a que participen en esta segunda edición del Concurso de Fotografía de Pincho y Tapas de Castilla y León. Esta iniciativa que pone de manifiesto la versatilidad de los vinos de la D.O. Rueda a la hora de maridar con cualquier tipo de elaboración gastronómica".

Desde la concejalía de promoción económica, el concejal Urbano Revilla ha señalado “comenzamos este concurso el año pasado y la aceptación de patrocinadores, público y empresarios hace posible que demos continuidad este año, en el marco del III Campeonato de Tapas y Pinchos de CYL (6 – 7 de junio, que tendrá lugar en Palencia, en el Hotel Rey Sancho.) Desde la Agencia de Desarrollo, trabajamos para dar visibilidad e incentivar la gastronomía, lo que supone una satisfacción dotar de herramientas que generen oportunidades en sus estrategias de negocio.

En opinión de Gerali Rodríguez, responsable de comunicación de la Academia de la Tapa y del Pintxo, “esta segunda edición del concurso de fotografía de pinchos y tapas con la D.O. Rueda, nos hace sentir orgullosos de fomentar iniciativas que den cabida a entidades culturales tan activas, como “Contraluz” Asociación Fotográfica Palentina, quien forma parte del jurado a través de varios de sus miembros. También nos alegra promover actividades culturales que inviten a los amantes de la fotografía a inmortalizar la experiencia del tapeo, del ambiente que rodea una copa de vino, con imágenes originales y atractivas que den cuenta de la riqueza cultural de Castilla y León, que podremos apreciar en una exposición física y digital con las 20 mejores fotos del concurso.”

Un Jurado de expertos

El jurado está formado por tres profesionales de la fotografía de reconocido prestigio y dos representantes de la organización del III Campeonato de Pinchos y Tapas de Castilla y León que, atendiendo a criterios de creatividad y calidad técnica, seleccionarán las 23 obras finalistas y las premiadas.

También, se seleccionarán 20 imágenes más con las que se realizará una exposición en el Hotel Rey Sancho de Palencia el día 7 de junio (fecha del fallo) entre las que se seleccionarán las tres obras ganadoras.

Estas fotografías se podrán utilizar para promocionar el evento en medios de comunicación, redes sociales y cartelería. Como contraprestación, cada participante que haya creado una de estas 23 fotos para la exposición, recibirá un estuche de botellas de vino de la D.O. Rueda, patrocinador principal de este concurso.

Estos eventos son posibles gracias al patrocinio institucional del Ayuntamiento de Palencia, la Agencia de Desarrollo, Diputación de Palencia, Alimentos de Palencia, Fundación Siglo, la Junta de Castilla y León; junto con el patrocinio principal de la D.O. Rueda, Makro, Mahou, Grupo OBLANCA, Lavazza. También participan como colaboradores Embutidos de Cardeña, Bodegas Valdesneros, Hotel Rey Sancho y Olivares distribuciones.

Guía para participar en el II Concurso de Fotografía de Pinchos y Tapas de Castilla y León

Cada participante podrá presentar un máximo de cinco fotografías, siendo estas originales e inéditas y no habiéndose presentado con anterioridad a otros concursos, webs o cualquier otro medio digital o impreso. Las bases del concurso se pueden consultar en gastropalencia.es Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio, no se aceptarán fotomontajes. Se permitirán mínimas correcciones de color y luminosidad. En caso de duda, el jurado podría solicitar al autor el archivo Raw para su comprobación.

Las fotografías deberán tener un formato de 40x30cm en JPEG o TIFF, a una resolución de 300 ppp, y en RGB, las obras se presentarán indicando en el archivo el nombre del autor y número correlativo de la imagen. Las fotografías deben ser enviadas al correo electrónico foto@academiadelatapa.com. Se requiere enviar, junto con las fotos, los datos personales como: teléfono de contacto, dirección y cuenta de Instagram.