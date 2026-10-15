La Policía Nacional detiene a tres mujeres por un presunto hurto en una perfumería de Palencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palencia a tres mujeres como presuntas autoras de un delito de hurto de productos de perfumería valorados en 1.174,50 euros en un establecimiento comercial de la capital. Los hechos ocurrieron el pasado 10 de octubre, sobre las 17:30 horas, en un establecimiento de la cadena Druni ubicado en el Centro Comercial Las Huertas de Palencia, donde varias mujeres presuntamente sustrajeron diferentes productos sin abonar su importe. Tras recibirse el aviso, varias dotaciones de la Policía Nacional se desplazaron para realizar las comprobaciones oportunas. Las gestiones practicadas permitieron localizar e identificar a dos de las mujeres en las inmediaciones de otro establecimiento comercial de la capital y detenerlas por su presunta participación en los hechos. Posteriormente, la tercera mujer fue localizada y detenida en la estación de tren de Palencia por su presunta implicación en el hurto. Una vez finalizadas las diligencias policiales, las tres detenidas fueron puestas a Nota de prensa disposición de la autoridad judicial competente.