La Policía Nacional detiene en Palencia a un varón como presunto autor del hurto de un teléfono móvil

La Policía Nacional ha detenido en Palencia a un varón como presunto autor de un delito de hurto, después de que los agentes localizaran entre sus pertenencias un teléfono móvil denunciado como sustraído el pasado mes de junio. Los hechos tuvieron lugar el 7 de octubre, sobre las 23:30 horas, cuando los agentes fueron comisionados por el CIMACC 091 a la calle Mayor Principal de Palencia, tras recibirse un aviso sobre un varón que, al parecer, ofrecía teléfonos móviles para su venta. En el lugar, los agentes localizaron al varón, quien manifestó que estaba ofreciendo perfumes en distintos establecimientos. Al no portar documentación que permitiera acreditar su identidad, fue trasladado a dependencias policiales a efectos de identificación. Durante las actuaciones practicadas en dependencias policiales, los agentes hallaron entre sus pertenencias un teléfono móvil que no había mostrado inicialmente. Tras consultar el número IMEI del terminal en las bases de datos de la Policía Nacional, comprobaron que constaba como sustraído y que existía una denuncia previa por estos hechos. Las comprobaciones policiales permitieron confirmar que el terminal se correspondía con el denunciado como sustraído, por lo que los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de hurto. Una vez finalizadas las diligencias policiales, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía que la sustracción de un teléfono móvil puede tener consecuencias penales que van más allá de su valor económico. La Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, incorporó al artículo 235.1. 10.º del Código Penal un supuesto específico de hurto agravado cuando el objeto sustraído sea un teléfono móvil. La norma también incluye determinados dispositivos móviles de comunicación o de almacenamiento masivo de información digital susceptibles de contener datos personales, con las excepciones previstas legalmente. Esta regulación tiene en cuenta que, además de su valor material, estos dispositivos pueden contener fotografías, conversaciones, documentos y otros datos personales, así como facilitar el acceso al correo electrónico, las redes sociales o las aplicaciones bancarias. La aplicación de este supuesto agravado deberá determinarse atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso y a los requisitos establecidos legalmente. La Policía Nacional recomienda adoptar medidas preventivas para evitar sustracciones y proteger la información personal:

• Mantener el teléfono controlado, especialmente en lugares concurridos y establecimientos hosteleros.

• Evitar dejarlo a la vista o sin vigilancia sobre mesas, mostradores o terrazas.

• Activar el bloqueo de pantalla mediante PIN, contraseña o sistemas biométricos.

• Habilitar las funciones de localización y borrado remoto del dispositivo.

• Conservar el número IMEI, identificador único que puede facilitar la identificación del terminal en caso de sustracción.

• Denunciar los hechos lo antes posible si se produce la sustracción.

La aportación del número IMEI en la denuncia puede resultar fundamental para identificar y localizar el terminal sustraído.