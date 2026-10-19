Palencia registra la mínima más baja del país, con 4,8 grados negativos esta madrugada

(ICAL) La estación ubicada en la ciudad de Palencia registró la mínima más baja del país, con 4,8 grados negativos esta madrugada, un apunte que llegó a las 2.40 horas, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y recoge Ical.

De hecho, cinco estaciones de la Comunidad se situaron entre las diez más bajas, todas ellas por debajo de cero grados. Así, al dato palentino se suman las Lagunas de Somoza (León), con 3,1 grados bajo cero; Sanabria, Robleda-Cervantes (Zamora), con 2,4; Cubillas de Rueda, con 2,1; y Villablino, con 1,7 grados negativos, ambas en León.