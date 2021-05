Ortega: "He recibido llamadas de hosteleros llorando pidiendo poder trabajar"

La Junta de Castilla y León mantenía hoy el cierre del interior de la hostelería y las casas de apuestas en las localidades de Aguilar de Campoo y Guardo. La Junta justifica esta medida por el hecho de que tanto Aguilar (más de 350 casos) como Guardo (más de 400 casos) presentan una incidencia mayor a los 150 casos en 14 días por 100.000 habitantes que marca la Junta para reabrir el interior de estos establecimientos.

En declaraciones a Onda Cero Palencia, la alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega, afirma que durante el fin de semana ha recibido llamadas de hosteleros "llorando y pidiendo que les dejen trabajar, que no quieren subvenciones, que lo único qeu quieren es poder reabrir sus negocios al no tener terraza". Ortega afirma que "la gente necesita trabajar para mantener a sus familias y sus negocios". La alcaldesa de la villa galletera no ve lógico que la Junta maque los mismos parámetros para una gran ciudad que para municipios como Aguilar de Campoo.

También se pregunta si es necesario que los hosteleros sigan sacrificando sy futuro y sus negocios por la imprudencia y falta de conciencia de mucha gente. Además apunta que en el caso de Aguilar, la mayor parte de los contagios de la última semana no se han producido en la hostelería, como eha quedado comprobado.

Por su parte, el alcalde de Guardo, Juan Jesús Blanco Muñiz, tampoco entiende que se mantengan el cierre del interior de la hostelería cuando los últimos casos detectados en Guardo corresponden a brotes ajenos al sector y está controlada la trazabilidad.