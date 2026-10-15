Orlando Castro afirma que el Ayuntamiento no tiene confirmación de que la selección vaya a jugar en Palencia

Desde esta mañana les venimos contando que Marca publica que la selección española femenina de futbol jugará en Palencia un partido amistoso en la última ventana prevista para este año entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre. Onda Cero le ha preguntado por esta cuestión al concejal de Deportes, Orlando Castro, que nos traslada que él no tiene confirmación oficial de que finalmente se celebre este partido en Palencia.

Castro confirma a esta emisora que es cierto que existieron contactos con la Federación para celebrar este partido. El problema surgió cuando la Federación exigía que no se usura el terreno de juego durante dos meses antes del partido. El Ayuntamiento de Palencia expresó que esa posibilidad no era posible para evitar perjudicar a los equipos que juegan allí. La propuesta del consistorio, sin que hayan recibido contestación al respecto, era la de parar un mes a partir de que se jugará el derby entre el Palencia Club de Fútbol y el Palencia Cristo Atlético.