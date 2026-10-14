El Naán estrena en Madrid "Versos del páramo negro"

El próximo domingo 18 de octubre se subirán a las tablas de la Sala Villanos para transmitir esa llama, acompañados en esta ocasión de grandes nombres como el de Raúl Rodriguez o Rozalen, entre otros.

Una nueva propuesta de directo para presentar su último disco que girará por escenarios nacionales e internacionales y que definen como un rito de comunión con el público donde se trenza su música afroibérica con la palabra y la poesía.

Sin duda una propuesta fascinante para ser experimentada en un directo que transita desde la mágica simplicidad de música creada con vasijas de barro, huesos o instrumentos ancestrales hasta la explosión catártica de la tradición entendida como mestizaje y celebración.

Una puesta de largo en formato de trio que crecerá por momentos acompañados por una decena de músicos y amigos que harán de este estreno algo irrepetible.

ESTRENO DE “EN MI CORAZÓN DE BARRO”

Entre las sorpresas del día estará el estreno en directo de “En mi corazón de barro” un tema que forma parte de su último disco y grabado con Rozalén. Será la puesta de largo y estreno en directo junto a la cantante albaceteña de este tema compuesto para hermanar los pueblos de Tabanera de Cerrato y Letur, pueblos de El Naán y de Rozalen respectivamente, en una oda que es un sentido homenaje que une estos lugares azotados por la despoblación y el abandono y el trágico suceso de la Dana en 2024 que afectó a Letur , generando un paisaje de devastación que se encuentra en una “hermandad del barro” y que nace para convertirse en un abrazo a las personas y familias que han perdido sus casas.

NUEVO DISCO

“Versos del Páramo Negro” es el quinto disco de El Naán. Once piezas en las que se trenza poesía, música y canción que apuntan a lo más hondo. Es el resultado de más de 5 años de trabajo partiendo de su propuesta en directo en formato trio donde combinan el poemario de Héctor Castrillejo “La desaparición de las luciérnagas” con los sonidos más ancestrales de la tradición ibérica y continúa rastreando la raíz étnica de la tradición y el folklore. Así junto con sus temas de creación propia se pueden encontrar piezas tradicionales que se hermanan de forma natural con ritmos y timbres del Magreb o del África Negra.

El Naán se consolida con este trabajo como grupo referente en el cada vez más importante movimiento de renovación y reinterpretación del folklore tradiconal

Carlos Herrero a la voz y a una variada instrumentación de la etnografía ibérica, pero también africana y de otras latitudes. Carlos Herrero a la voz, las cuerdas, y una variada instrumentación, Adal Pumarabín a la percusión y Héctor Castrillejo a la rapsodia y la creación poética, son la base sobre la que pivota este trabajo que cuenta también con el bajo de Cesar Diez, la voz de Greg Duveau, violín y violonchelo de Rodrigo J,. Ruiz y Diego Quintana, las voces del grupo zamorano Ringo Rango o la guitarra de Miguel Fraile.

“Versos de páramos negro” apuesta por la sencillez y la emoción, canciones y poemas en ocasiones casi desnudos pero que de pronto se encuentran con la explosión de los tambores de la tribu. Es un manifiesto y un sortilegio que nos habla de la sabiduría de las culturas campesinas, de pueblos en peligro de extinción, de los oficios y la comunidad perdida. Rastrea la esencia más trascendente y espiritual que perdura en el folklore ibérico. Es la palabra trenzada a los sonidos de la tierra. Una emocionante partitura de canciones y poemas donde se entrelazan los instrumentos de la tradición más ancestral con la potencia contemporánea. El Naán despliega en este disco un atlas de posibilidades para viajar a la esencia y a la belleza que habita en la memoria colectiva, a la tradición propia entendida como algo universal, en diálogo con el mundo y con su propia raíz mestiza.

Una mirada atávica y futurista a la palabra, al verso, a la vibración, al ritmo salvaje y maravillosamente impuro que duerme en nuestra desmemoria.

Un trabajo de gran calidad, cuidado y cocinado a fuego lento con grandes colaboraciones como la voces de Rozalen, Anna Colom o Greg Doveau que demuestra que se pueden hacer las cosas de otra manera, apostando por la profundidad, la excelencia y la honestidad en un mundo que camina cada vez más rápido en la dirección contraria.