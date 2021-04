El Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León comienza en Palencia con más de 20 actividades y 50 artistas de referencia internacional

El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, acompañado del alcalde de Palencia, Mario Simón, de la presidenta de la Diputación Provincial de Palencia, Ángeles Armisén y de la comisaria artística del Festival, Anne Morín, ha inaugurado hoy la primera edición del Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León, que inicia sus actividades hasta el próximo 29 de mayo, reuniendo a 50 artistas de referencia internacional, a través de un amplio programa de más de 25 actividades gratuitas, presenciales y online, con 11 exposiciones, nueve conversaciones y conferencias y un ciclo de cine, en ocho espacios diferentes en la ciudad y provincia. Tras la inauguración del Festival, que se ha realizado en el Museo de Palencia, el consejero ha recorrido las diferentes exposiciones en las plazas de la Inmaculada y Mayor, la Fundación Díaz-Caneja, el Centro Cultural Provincial y el Paseo del Salón de Isabel II, así como el espacio ‘nexo990’, en Monzón de Campos, donde ha visitado la muestra de Miguel Vallinas.

Ortega ha destacado “el compromiso con Palencia a través de un festival innovador, sorprendente y que, por primera vez, reúne en Castilla y León a los grandes nombres de la fotografía nacional e internacional”. La primera edición de FIFCYL, ha recordado el consejero, “se ha concebido como un espacio de encuentro, de reflexión, comunicación e intercambio cultural, destinado a los aficionados y a todos los amantes de la fotografía, que van a poder disfrutar de un evento único”. En este sentido, ha subrayado “la importancia de un proyecto que ha logrado concitar el respaldo y apoyo social de diferentes entidades y actores sociales”, como son las administraciones local y provincial de Palencia, la Fundación Díaz-Caneja, el Museo de Palencia, el Teatro Principal, el espacio de creación contemporánea ‘nexo990’, de Monzón de Campos y el festival Pallantia Photo.

Esta novedosa primera edición de FIFCYL, que ya se ha incorporado a la Red Europea de Festivales y al programa de festivales regionales organizados por la Junta, cuenta además con la colaboración del Premio Lucie Awards de Nueva York y de la Escuela Nacional Superior de Fotografía de Arlés, centro de referencia de la ciudad francesa y sede de los principales encuentros de fotografía a nivel mundial. De esta forma, el festival de Castilla y León aspira a posicionarse a nivel nacional y a convertirse en referente internacional en el campo de la fotografía, impulsándola como destacada forma artística dentro de la programación cultural de la Junta.

Amplio programa de referencia internacional

El amplio programa de actividades del Festival Internacional de Fotografía acoge exposiciones únicas e inéditas a nivel mundial, de acceso gratuito y en diferentes espacios museísticos de la ciudad. El Museo de Palencia acoge la exposición “New York, 1954-55” del fotógrafo y director estadounidense William Klein, una muestra que ha sido creada y definida expresamente para este encuentro y que se exhibe por primera vez en España. Junto a esta exposición, el Museo también muestra la obra de otra figura emblemática de la fotografía y el cine experimental como Robert Frank, a través de la proyección ‘Films’; y la exposición de Lee Friedlander, ‘The New cars, 1964’, que invita a observar y recorrer el paisaje social del sueño americano bajo la mirada del influyente fotógrafo.

En la Fundación Díaz-Caneja. Museo de Arte Contemporáneo, se pueden disfrutar las imágenes del reconocido fotógrafo Joel Meyerowitz, que presenta un retrato del declive del sueño americano y los entresijos de la historia de este país, así como la muestra ‘Best of the Show’, en colaboración con el Premio Lucie Awards de Nueva York, que presenta una visión panorámica de la creación contemporánea más vanguardista con la obra de autores de Estados Unidos, Taiwán, Inglaterra, España o Italia.

En el Centro Cultural Provincial y a través de la exposición ‘Splash’ de la Colección de Polaroids, se podrán descubrir 90 imágenes originales y únicas de los grandes nombres de la fotografía de la segunda mitad del siglo XX. Las instantáneas desconocidas de artistas como Andy Warhol, Helmut Newton, Sally Mann, Willian Wegman o Walker Evans y que ahora se mostrarán en FIFCYL.

El Teatro Principal acogerá el ciclo de cine ‘Otras miradas’, con una muestra de cuatro películas vinculadas al mundo de la fotografía y seleccionadas por la directora, guionista y productora de cine Isabel Coixet, Premio Nacional de Cinematografía 2020.

En la provincia, el espacio de creación artística ‘nexo990’ de Monzón de Campos acogerá la exposición ‘Ceci n’est pas’, del artista vallisoletano Miguel Vallinas.

El Festival se vive en toda la ciudad

Además la primera edición de FIFCYL se vivirá, hasta el 29 de mayo, en las calles y plazas de la ciudad de Palencia. En el Paseo del Salón de Isabel II, se ha instalado una pantalla de gran formato, con proyección de imágenes de Gabriel Cualladó, películas de Vivian Maier, o la obra de fotógrafos que empiezan su trayectoria como Heng Zheng, Robin Plus o Sara Szabo, así como una selección de la obra de Patricia Escriche, fotógrafa española afincada en Berlín y que se está posicionando en la escena internacional.

En la Plaza de la Inmaculada se podrá disfrutar de las obras más emblemáticas de Valérie Belín en ‘La transfiguración de lo común’, una panorámica de su trayectoria en los últimos 20 años; así como de la exposición ‘Glory: My Hair, My Soul, My Freedom’ de Sandro Miller, uno de los mejores fotógrafos y retratistas de nuestro tiempo, que propone una celebración en torno a la diversidad, el arte y la cultura de las mujeres negras.

La Plaza Mayor de Palencia acoge el homenaje que el Festival rinde, en colaboración con el Archivo Histórico Provincial, a Álvaro de Castro Cea, uno de los fotógrafos más representativos de Castilla y León a principios del siglo XX. Se trata de un recorrido por su obra a través de los retratos de antepasados, con una colección de imágenes que dan testimonio del tejido cultural y social de una época.

Por último, el Paseo del Salón de Isabel II, acoge la exposición del fotógrafo Miguel Vallinas ‘Segundas pieles’, donde aborda la cuestión de la identidad y su complejidad en una inquietante galería de retratos de seres antropomórficos semi-animales y semi- humanos.

De esta forma, el Festival se adapta a la situación de pandemia actual y organiza gran parte de su programación en espacios abiertos y al aire libre, además de una importante parte del programa a través de los canales online.

Espacio de encuentro

FIFCYL se presenta como un lugar de confluencia intelectual, de encuentros y conversaciones con personalidades del mundo de la cultura, fotógrafos, historiadores, comisarios y otras figuras emblemáticas del panorama internacional contemporáneo. El programa ofrecerá nueve conversaciones y conferencias, donde participarán personalidades y expertos como Sandro Miller y Patricia Smith, Valérie Belín y Natahlie Herschdorfer, Miguel Vallinas, Marta Gili o Roger Szmulevicz, entre otros. Debatirán sobre el mundo del arte y la fotografía a partir del contenido de las distintas exposiciones. Estas conversaciones se retransmitirán de forma online, a través del canal de YouTube y de la página web del Festival www.fifcyl.com

Todo el programa del festival se puede consultar a través de la página web del Festival, que además cuenta con difusión a través de las redes sociales mayoritarias: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.