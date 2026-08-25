El PP estrena un nuevo canal de difusión para reforzar su comunicación y llegar de forma directa a los palentinos

El Partido Popular de Palencia estrena una nueva forma de comunicación con los palentinos. Un Canal de Difusión, a través de la red social WhatsApp, que permitirá a todos los ciudadanos conocer de primera mano y de forma oficial las últimas noticias, propuestas, videos e ideas del partido.

Una herramienta que refuerza la comunicación directa del PP con los palentinos por ser unidireccional, accesible e instantánea para todas las personas que tengan instalada la red social WhatsApp, al tiempo que permite a los populares estar más cerca de todos los ciudadanos sean afiliados, simpatizantes o simplemente estén interesados en conocer la actividad política.

Con este nuevo canal, el PP da un paso más en su comunicación directa y diaria con la sociedad palentina y aprovecha las posibilidades que ofrecen las nuevas herramientas digitales para ampliar el alcance de su mensaje, mejorar la distribución de la información, al tiempo que establece nuevas vías de contacto con los ciudadanos.

Asimismo, los populares han destacado que formar parte de este canal es totalmente seguro y preserva la privacidad de todos sus usuarios, ya que en ningún momento comparte ni sus datos ni el número de teléfono con el partido.

Unirse a este nuevo canal es rápido y fácil ya que los ciudadanos pueden incorporarse a través de un enlace de acceso o escaneando un código QR -ambas opciones ya disponibles en los distintos perfiles de redes sociales-, pudiendo comenzar a recibir de forma inmediata las novedades, propuestas y contenidos del Partido Popular.

Este nuevo canal se suma a la presencia activa del Partido Popular de Palencia en las principales redes sociales, donde el partido mantiene perfiles en Instagram, X, Facebook y TikTok, adaptando sus contenidos a los diferentes formatos y públicos de cada plataforma.

Asimismo, a través de estos perfiles, el PP de Palencia comparte de manera habitual la actualidad del partido, la actividad de sus representantes, actos y encuentros, propuestas e iniciativas, vídeos y contenidos de carácter informativo, así como mensajes trasladados a los medios de comunicación en rueda de prensa, reforzando una comunicación cada vez más inmediata, visual y cercana.

El nuevo Canal de WhatsApp también busca complementar esta presencia digital y ampliar las vías a través de las cuales los palentinos pueden conocer, de forma inmediata, el trabajo que desarrolla el Partido Popular tanto en la capital como en la provincia.