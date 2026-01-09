Dos personas intoxicadas por humo en sendos incendios ocurridos en viviendas de la capital palentina

(Onda Cero/ICAL)

Desde el 112 CYL informan que dos personas han resultado intoxicadas por humo tras producirse dos incendios en sendas viviendas de la capital palentina. En concreto, una mujer de 49 años de edad fue trasladada hoy al hospital de Palencia por inhalación de humo, tras registrarse un incendio en su vivienda, ubicada en la Avenida Madrid, número 38, de la capital.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 se trasladó el aviso del incendio a la Policía Local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Palencia. Al llegar, la Policía Nacional comprobó que no había heridos y solicitó asistencia sanitaria para atender a esta persona. En el lugar, el personal sanitario atiende por intoxicación de humo y le trasladó al Hospital.

El segundo caso hace referencia a un varón, de unos 46 años de edad, que resultó intoxicado por inhalación de humo como consecuencia de un incendio registrado en una vivienda situada en el número 17 de la calle Clara Campoamor, en la capital palentina. El afectado fue trasladado en UVI móvil al Hospital Río Carrión.

El suceso fue comunicado al Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2 a través de una llamada que alertaba del incendio, en la que el alertante indicó que, en un principio, no había personas heridas. Desde la sala del 1-1-2 se avisó a la Policía Local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de la ciudad.

A su llegada al lugar, la Policía Nacional informó de que el fuego había afectado a una campana extractora y a una sartén, y solicitó asistencia sanitaria para un varón que presentaba síntomas de intoxicación por humo. El 1-1-2 avisó entonces a Emergencias Sanitarias–Sacyl, que movilizó una UVI móvil. El personal sanitario atendió al afectado en el lugar y posteriormente fue trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Palencia.