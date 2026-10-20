La Diputación Provincial reconoce el trabajo de las ONGDs en favor de la cooperación internacional y el desarrollo social

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, acompañada del diputado de Servicios Sociales, Juan Antonio Obispo, han reconocido esta mañana en el Salón de Actos del Palacio Provincial la labor que realizan las 23 ONGDs con ayuda de la institución provincial a través de las convocatorias ordinarias.

Durante el acto, la Diputación Provincial de Palencia ha puesto en valor el trabajo y el compromiso de estas Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGDs) que canalizan la solidaridad del territorio. Estas ayudas, orientadas a financiar proyectos de Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria en países con Índice de Desarrollo Humano (IDH) medio o bajo, constituyen un pilar clave en la cooperación descentralizada para sensibilizar sobre las necesidades globales y fomentar vías de colaboración estable entre municipios y territorios.

Las ayudas concedidas por la institución provincial se articulan en tres modalidades diferenciadas: la Modalidad A y la Modalidad B (destinadas a la financiación de proyectos de desarrollo de hasta 15.000 euros con un 80% de cobertura) y la Modalidad C (enfocada a acciones directas de Ayuda Humanitaria de hasta 35.000 euros con el 100% de financiación).

Estas actuaciones se desarrollan en el marco de las convocatorias anuales de la institución provincial —dotadas con 200.000 euros cada año. A través de esta estructura, 23 entidades diferentes han impulsado un total de 66 iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de poblaciones vulnerables en 20 países, entre los que destacan Bolivia, Honduras, Argelia y la República Democrática del Congo.

Proyectos destacados y trabajo de las entidades sociales. Durante el acto de reconocimiento a la labor de estas organizaciones, se han destacado diversas intervenciones emblemáticas ejecutadas por las ONGDs para responder a necesidades estructurales como la educación, el acceso a servicios básicos y la salud:

Se ha destacado la participación de dos ONGDs palentinas con una importante labor. En primer lugar, la Fundación Hombres Nuevos (90.383,83 euros) que centra su labor en Bolivia con intervenciones como la construcción de un internado para niños indígenas Simanes en San Lorenzo de Moxos. mejoras en el acceso al agua para personas con discapacidad en el albergue AME de Lajas, la promoción del desarrollo integral de adolescentes en Montero y el fortalecimiento de la educación de calidad libre de violencia en Santa Cruz de la Sierra y la ONGD Amigos del Congo (88.027,46 euros): Enfocada en la creación y mejora de infraestructuras escolares en el distrito de Birava (Kivu Sur, R.D. del Congo), con la construcción, rehabilitación y equipamiento progresivo de aulas y dependencias en centros educativos como el Colegio de Ngarha y el Colegio Alpha.+

Por otro lado, y por orden de ayuda están;

• Asamblea de Cooperación por la Paz (87.649,74 euros): Destaca por su trayectoria en Guatemala, orientada a la construcción de infraestructuras clave para garantizar el derecho y el acceso al agua potable.

• Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui (48.040,70 euros): Referente en el área de Ayuda Humanitaria mediante el envío y reparto de alimentos, medicinas y suministros de primera necesidad en el Sáhara.

• Cruz Roja Española (43.438,20 euros): Promueve la ejecución de proyectos orientados al refuerzo de la atención sociosanitaria en países como Mozambique, Honduras o Haití.

• Asociación Solidaridad Globalizada (39.495,88 euros): Desarrolla iniciativas con continuidad temporal como el programa de mejora del derecho a la educación en Boca del Monte (Honduras), basado en el funcionamiento continuado de un comedor escolar.

• AMYCOS ONGD (39.049,09 euros): Especializada en infraestructuras de abastecimiento de agua potable y saneamiento en Latinoamérica, como la reciente conclusión de la obra de toma de agua en Chomco (Bolivia).

• Manos Unidas (39.022,00 euros): Desarrolla proyectos de impulso sociosanitario y desarrollo comunitario en diversas zonas vulnerables.

Destacan también las ONGD como el Comité Provincial de UNICEF, junto a coordinadoras regionales como CODECYL (Coordinadora de ONGD de Castilla y León). En el área de la solidaridad y el desarrollo vinculados a proyectos de educación, derechos humanos e infancia, trabajan entidades como PROYDE, Fundación Taller de Solidaridad, la Asociación Solidaridad Educación y Desarrollo (SED). El apoyo comunitario y la acción sociosanitaria urgente son impulsados por organizaciones como Fundación Vicente Ferrer, Fundación Juan Ciudad, Puentes ONGD, COVIDE - AMVE, Asociación Remar Castilla y León y la Alba Asociación Benéfico. Por su parte, la Asociación Socio Cultural Amigos del Chira, Solidaridad con América Latina Castilla y León, Misión América y Rekko Ibérica.

Con este reconocimiento, se visibiliza el esfuerzo conjunto de las ONGDs y el tejido asociativo por consolidar alianzas internacionales que garanticen derechos fundamentales como la educación, la salud, la alimentación y el agua potable en comunidades en situación de extrema vulnerabilidad.