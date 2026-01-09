Sucesos

Un detenido y un investigado por un robo con fuerza en un club de Aguilar de Campoo

Se llevaron un bolso con un móvil y 70 € en efectivo.

Onda Cero Palencia

Palencia |

.
Un detenido y un investigado por un robo con fuerza en un club de Aguilar de Campoo | Guardia Civil Palencia

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a un hombre de 24 años e investigado a otro de 30, ambos de nacionalidad marroquí, como supuestos autores de un robo con fuerza en un club de Aguilar de Campoo. Los hechos ocurrieron en torno a las 23:00 horas del pasado sábado 3 de enero, cuando el detenido forcejeó con una mujer para sustraerle el bolso, emprendiendo seguidamente la huida por una ventana del establecimiento, perdiéndosele la pista tras cruzar las vías férreas. Tras presentar denuncia, los guardias civiles encargados de la investigación lograron identificar a dos jóvenes, siendo uno de ellos quien robó el bolso y otro quien facilitó el transporte hasta ese establecimiento.

