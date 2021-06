"Creo que hay que seguir con AstraZeneca y no experimentar"

Desde las 09:00 el Pabellón de Campos Góticos acogía la administración de la segunda dosis de AstraZeneca a aquellas personas que habían recibido la primera hasta el día 12 de marzo. Cerca de 1000 personas, entre ellas efectivos de los Cuerpos de Seguridad, estaban llamadas vacunarse. A tenor de alta presencia, todo hace indicar que los ciudadanos siguen la recomendación de la Junta de completar el ciclo con el mismo tipo de vacuna en detrimento de la opinión del Ministerio de Sanidad que optaba por administrar la segunda dosis con Pfizer.

Las personas que acaban de recibir la segunda dosis nos contaban que "hay que seguir con AstraZeneca y no experimentar", afirmando que "el estudio realizado no garantiza la eficacia y seguridad de ponerse la de Pfizer". Otra de las personas con la que hemos hablando nos relataba que se había decantado por AstraZeneca ya que "al principio se recomendó vacunarse con el mismo tipo de vacuna" remarcando también que "el estudio realizado por el Ministerio no les ofrece garantías".