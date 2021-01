Convocan a todos los sectores afectados por el cierre a concentrarse a las puertas de Presidencia de la Junta

Tras acudir el pasado lunes a las puertas de Presidencia de la Junta en Valladolid, los hosteleros del norte de Palencia convocan a todos los sectores de Castilla y León afectados por el cierre, es decir, hosteleros, centros deportivos, agencias de viajes, centros comerciales etc a concentrarse el jueves a partir de las 08:00 horas a las puertas de Presidencia de la Junta.

En declaraciones a Onda Cero Palencia, el portavoz de la convocatoria, Toni Speranza, afirma que con esta convocatoria "no quieren una foto con los representantes autonómicos" ya que lo que buscan es "ayudas concretas que sirvan para paliar la difícil situación económica que están viviendo miles de familias de Castilla y León afectadas por las medidas restrictivas que aplica la administración autonómica".

Toni Speranza advierte a la Junta de que "no vamos a parar en nuestras reivindicaciones hasta conseguir que ayudas directas y moratorias para los sectores afectados" y señala que tras este acto vendrán otros en caso de no conseguir sus peticiones. El portavoz de la convocatoria hace un llamamiento a la participación de "todos los profesionales afectados por estas medidas que ven como no tienen ni para comer".