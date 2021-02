El Ayuntamiento estima en dos millones de euros las ayudas directas e indirectas impulsadas desde el inicio de la pandemia

El Ayuntamiento de Palencia ha comprometido con los representantes de los principales sectores económicos afectados por la pandemia de la COVID-19, el mantenimiento de las ayudas destinadas durante el pasado ejercicio, así como la implementación de otras nuevas líneas de apoyo que supondrán más de dos millones de euros en términos globales.

Este extremo fue confirmado por los representantes municipales, encabezados por el alcalde, Mario Simón, y primer teniente de alcalde, Alfonso Polanco, durante una reunión que, mantenida en la jornada de hoy, ha servido, por un lado, para escuchar las peticiones concretas de cada uno de estos ámbitos (hostelería, comercio, hoteles, agencias de viajes, centros deportivos, autónomos, empresarios del espectáculo y cines) y, por otro, repasar el impacto que la crisis sanitaria también se ha dejado notar en las arcas municipales.

En este sentido, Simón detalló a grandes rasgos las pérdidas que el Ayuntamiento, "uno de los que menor presión fiscal impone a sus ciudadanos", argumentó, ha tenido que afrontar durante el 2020.

Entre estos destacan los importantes déficits que ha habido que asumir en algunos servicios esenciales (transporte urbano con casi 700.000 euros de pérdidas, la recaudación de impuestos y tasas con un millón menos), así como los gastos extraordinarios que han sido necesarios al objeto de la adaptación de los departamentos municipales a las medidas de protección higiénico-sanitarias (cifrados en 500.000 euros para el refuerzo de limpieza y desinfección, la compra de Equipos de Protección Individual o la redacción de protocolos) y de dar respuesta a los colectivos más vulnerables (ayudas de urgente necesidad, becas comedor, aumento del Servicio de Ayuda a Domicilio, compra y reparto de mascarillas).

En lo que respecta a las medidas establecidas desde el Consistorio para ayudar a los empresarios y autónomos, "que en total suman 932.360 euros", según resumió Simón, el regidor destacó el aplazamiento del pago de tributos, la eliminación de la tasa por ocupación de vía pública para la ubicación de terrazas, puestos y barracas y la puesta a disposición de plazas de aparcamiento para la ampliación de las mismas; la devolución de las tasas de agua y basuras durante el tiempo en el que estuvieron cerrados los negocios no considerados esenciales; la línea de 300.000 euros para abonar los intereses de los créditos ICO COVID-19; la puesta en marcha de diferentes campañas de promoción o la creación de la página web 'Palencia de Compras', "además del mantenimiento de la inversión y gasto corriente en contrataciones para apoyar a nuestras empresas, del esfuerzo por reducir el período de pago a proveedores y del compromiso por seguir realizando actividades culturales y deportivas en la medida en la que ha sido posible", agregó.

Mirando a 2021, Simón, que quiso transmitir a los asistentes al encuentro su apoyo en las reivindicaciones que realizan a Gobierno Central y Administración Regional para el establecimiento de un plan concreto de medidas para el mantenimiento de la actividad económica, "en el que estamos dispuestos a cofinanciar la parte que nos corresponda", según aseguró, enumeró el paquete de acciones que se van a promover de forma inmediata por parte del Consistorio.

Aquí se encuentra el mantenimiento del aplazamiento de recibos, exoneración del cobro de las tasas por agua, basuras y ocupación de vía pública, además de la cesión de zonas adicionales, que ya se llevó a cabo en 2020 y que se circunscribirá al tiempo en el que no puedan desarrollar su actividad; el mantenimiento de la línea de 300.000 euros para las ayudas a los intereses de los créditos ICO COVID-19, "destinando aquello que sobre a suplementar cualquier otra medida de esta propuesta global", aclaró el regidor; diferentes acciones del fomento de la actividad económica (comercio y hostelería, principalmente) y otros 200.000 euros para los cheques de consumo, "que permitirán poner en circulación casi 1 millón de euros", apostilló.

De igual modo, "y con el único objetivo de colaborar en el mantenimiento de las diferentes actividades económicas", declaró el edil, el Equipo de Gobierno ya se encuentra trabajando en una convocatoria de ayudas directas que, cumpliendo con la normativa vigente, pueda destinarse a todos los ámbitos que se han visto obligados a cerrar, otra específica para hoteles en base a su capacidad y con el objetivo de fomentar el turismo y el compromiso del mantenimiento de la actividad en el ámbito cultural, "contratando de forma preferente, y tal y como se ha venido haciendo hasta ahora con empresas locales", añadió.

"Quiero que no quede ninguna duda de que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento, reconociendo que su aportación no puede dar respuesta a todas las necesidades existentes, va a hacer todo lo que entre dentro de sus competencias y capacidades económicas para ayudar a los sectores más afectados", manifestó el Alcalde, quien concluyó indicando que, además de todas estas medidas, el Consistorio no se cierra a arbitrar nuevas con cargo al remanente que quede disponible una vez se liquide el presupuesto del ejercicio 2020, "constatando una vez más, que, el hecho de realizar una gestión responsable y rigurosa, tal y como ha sucedido en la capital palentina durante los últimos años, en los que se ha gastado sólo lo que se tenía, siempre es beneficiosa para los ciudadanos".