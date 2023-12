Los mejores magos del mundo se dan cita en el Festival Internacional Vive la Magia de León

Sales con la boca abierta. Sin duda. Incluso aunque no seas el mayor seguidor de la magia, cuando ves las actuaciones únicas del Festival Internacional Vive la Magia, de León, tu perspectiva cambia. Porque piensas, pero cómo puede haber hecho algo así delante de mis ojos y no sé dónde está el truco. Crees que a ti no te va a pasar y que vas a descubrir todo lo que hay detrás del escenario. Pero esa sí que es una ilusión verdadera, porque igual que el resto del público, te quedas atrapado en tu butaca y sorprendido como un niño con los ojos como platos. Esa sensación que experimenta uno, se hace colectiva cuando escuchas los gritos de admiración del público que llena un auditorio a rebosar y que no pestañea.

Se trata del festival de magia más grande que se celebra en Europa y se celebra esta semana en León, en su vigésima edición. Comenzó el día de Navidad y se celebrará hasta el 1 de enero. Más de un centenar de ilusionistas de talla mundial venidos desde España, Chile, Japón, China o Canadá se dan cita en la capital leonesa, que tiene como epicentro la Gala Internacional del día 29. Reúne a los artistas más prestigiosos en las diferentes disciplinas de la magia, cada uno presenta números exclusivos ya que ellos son los creadores de los trucos y espectáculos.

Raphael, premio Mago de la Música

Este año, además, hay un aliciente extra y es que entre los galardonados por El Festival Internacional Vive la Magia, está uno de nuestros artistas más internacionales, Raphael. El 29 de diciembre será reconocido como Mago de la Música, en el transcurso de una cena mágica. Sus canciones son parte de nuestra vida, no solo en España sino también en toda América.

La Gala Internacional

Los magos Juan Mayoral, director artístico, y Violeta Zheng, directora escénica, son los artífices de la Gala Internacional que se celebra en el Auditorio Ciudad de León, a la que acuden cada año más de 30.000 espectadores, repartidos en las veintiocho funciones del festival.

En la edición de este año, el maestro de ceremonias será Pepín Banzo, mago, músico multiinstrumentista y compositor, que dará paso a las actuaciones de An Ha Lim, mago coreano especializado en “manipulación”; el español Edgard, con su número “grandes ilusiones”; desde Chile, Gabriel Gascón exhibirá su “magia de cerca”; de Japón proceden, Mawarimichi dúo especializado en “magia cómica”. Su actuación en León será la primera de la gira en Europa; también habrá representación China, con la presencia de Violeta Zheng, una de las pocas mujeres magas con reconocimiento internacional, ella presentará un espectáculo teatralizado con la magia como hilo conductor.

La Gala Unipersonal

La Gala Unipersonal tendrá como protagonista al canadiense Mahdi Gilbert, un mago sin manos, con el número “la voluntad interior”, un cuadro escénico con efectos de cartomagia, intercalados con vivencias de su vida. Este espectáculo contará con traductor y cámara de proyección.

La Gala Internacional de Magia, tras su estreno en la capital leonesa, se extenderá a capitales de la comunidad de Castilla y León como Burgos, Valladolid, Palencia, Soria, y Salamanca. También se trasladará a las ciudades de Oviedo y San Sebastián.

La magia también llega a los pueblos

El Festival Internacional de Magia, no se queda sólo en las ciudades, también llega a los pueblos: 70 magos actuarán en los más de 600 espectáculos repartidos por la España vaciada, lo que le acreditan como el Festival de magia más grande de Europa. El año pasado, se alcanzó la cifra de más de 500.000 espectadores.

El festival cuenta con innumerables propuestas para difundir y arraigar la cultura de la magia a través de diferentes espectáculos de calidad, distribuidos en nueve bloques programáticos, que van desde la magia en la calle, magia social, en espacios emblemáticos y funciones diversas, adecuadas para diferentes edades que se muestran en teatros y otros espacios culturales.

Magia rural

La España rural tiene su protagonismo en el programa de este festival en el que se desarrollan más de 500 actuaciones, todas ellas de carácter gratuito, en el que participan 90 magos profesionales, entre ellos, Pere Arafat, el mago que ha tenido la oportunidad de actuar en privado nada menos que ante Leonardo Di Caprio.