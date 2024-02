Las organizaciones agrarias piden unidad de cara a la manifestación del viernes

Una manifestación a la que se espera que asistan mil tractores y que habían convocado previamente a las movilizaciones llevadas a cabo de forma espontánea durante las pasadas semanas, y sobre las que las Opas manifiestan su más absoluto respeto, señalando que todos están en el mismo barco y las demandas son las mismas.

Desde Asaja, Arsenio García ha señalado que es el momento de hacer presión y ha recordado algunas de las reivindicaciones del sector primario, como la revisión del Plan Estratégico de la PAC para España, para flexibilizar las exigencias medioambientales; reciprocidad en las relaciones comerciales con terceros países; acabar con el oligopolio de los abonos; reducir los impuestos especiales y el IVA de los carburantes y la electricidad; reforzar el papel del productor; revisión de toda la normativa en materia de sanidad y bienestar animal y que el lobo deje de ser especie especialmente protegida, entre otras. El representante de Asaja y presidente de la Cámara Agraria Provincial resumió las demandas de esta movilización en su propio lema “Exigimos precios rentables, normas flexibles”.

La representante de UGAL UPA, Sonia Castro, pidió el apoyo de todo el sector de la agricultura y la ganadería de la provincia de León y el respeto, al igual que se ha demostrado con el resto de movilizaciones. Sobre porqué se eligió esta fecha y no antes, ha explicado que hay que respetar unos tiempos, y unas autorizaciones, y no querían interferir en la feria de Valencia de Don Juan y perjudicar al sector; además estaba pendiente la reunión del 26 de febrero de los comisarios europeos, y pretendían que estuvieran recientes las movilizaciones. Pero ha dejado claro que no han parado de trabajar en ningún momento, y estas reivindicaciones ha recordado que vienen desde hace tiempo.

Desde Coag Aurelio Fernández también pedía apoyo a esta manifestación, y el cierre de comercios en las horas de movilización para mostrar la unión con sus reivindicaciones. Invitaba a participar en una manifestación que dijo va a ser tranquila en un sector que da vida a la provincia.

Por su parte, Juan Antonio Rodríguez presidente de la Unión de Campesinos de León afirmó que están ante una situación única, en una batalla de la que queda mucho para la victoria. Sobre las medidas a cambiar que el ministro Planas se ha comprometido a trasladar a Bruselas, señaló que es un lavado cosmético de la situación, y solo propone, y no hay nada seguro.

La manifestación del viernes partirá a las once de la mañana del Estadio Reino de León en Sáenz de Miera, para discurrir por el Puente de los Leones, Guzmán, República Argentina, Parque de San Francisco, Independencia, Santo Domingo, y Gran Vía de San Marcos, para concluir en la explanada de la Junta, donde se leerán los manifiestos y finalizará la concentración.