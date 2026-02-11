Sin ayudas públicas y sin cerrar cajeros: Caja Rural incrementa un 12,9% su volumen de gestión en León hasta alcanzar los 1.751 millones

Treinta años en León buscando que sean muchos más. Y además, con cifras notables.

La Caja Rural de Zamora en León presentó los resultados de su último ejercicio, marcado por un fuerte crecimiento del negocio, el refuerzo del crédito y la consolidación de su modelo de banca cooperativa y cercana.

El director general, Cipriano García, destacó que la entidad elevó en la provincia la financiación hasta los 1.316 millones de euros, un 32,6 % más que el año anterior, calificando esta cifra como “el dato más significativo” del ejercicio.

Según los datos expuestos, el volumen de negocio gestionado en la provincia de León asciende ya a 1.705 millones de euros, tras crecer un 12,9 % interanual. Las cuotas de mercado alcanzan el 9,1 % en crédito y el 6,03 % en depósitos, con 47.000 clientes —3.000 más que en 2024— y más de 12.000 socios.

Más hipotecas, mayor solvencia y beneficio récord

La entidad subrayó su apuesta por la inversión local: solo en préstamos hipotecarios, Caja Rural de Zamora ha aportado 305 millones de euros en los últimos cinco años en León. A nivel global, los recursos propios se sitúan en 520 millones, con reservas por encima de los 406 millones, lo que ha permitido elevar la ratio de solvencia hasta el 20,4 %, máximo histórico y muy por encima de la media del sistema financiero.

El ejercicio se cerró con un beneficio neto de 65 millones de euros, un 21,7 % más que el año anterior, impulsado por el crecimiento del negocio y la fortaleza del modelo cooperativo. Los márgenes de explotación también mejoraron, garantizando —según la dirección— un crecimiento sólido y sostenido para los próximos años.

Red de oficinas en expansión y empleo joven

Caja Rural de Zamora cuenta actualmente con 25 oficinas en León (9 urbanas) dentro de una red total de 116 puntos de atención repartidos entre Zamora, León, Valladolid, Ourense y Madrid. En la provincia trabajan 86 empleados, con una edad media de 38 años y una plantilla feminizada (más del 52 % son mujeres).

Desde la entidad se remarcó que el crecimiento va acompañado de nuevas aperturas y contratación, manteniendo la atención personal en oficina y el puesto de caja abierto en horario completo.

Sin ayudas públicas y con retorno social

En su intervención, el representante de la Caja quiso subrayar que ninguna caja rural ha recibido ayudas públicas, incluida Caja Rural de Zamora, y que todos los beneficios se destinan a reservas para fortalecer la solvencia y a la obra social. “Cuanto mayores son los resultados, mayor es el retorno a la sociedad leonesa”, explicó.

También recalcó que en sus más de 30 años de presencia en León no se ha cerrado ninguna oficina, defendiendo un modelo basado en el trato directo, la cercanía y la respuesta rápida al cliente.

Compromiso con el territorio

La comparecencia sirvió además para poner en valor la actividad de la Fundación Caja Rural y el apoyo continuado a iniciativas sociales, educativas, culturales y deportivas —especialmente al deporte base— como parte esencial de la identidad de la entidad.

La dirección concluyó reafirmando su confianza en el futuro: una trayectoria de crecimiento constante, elevada solvencia y un modelo centrado en las personas que, aseguran, seguirá reforzando el desarrollo económico y social de León.