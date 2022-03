PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno León 18/03/2022

Hoy en Más de Uno León con Javier Chamorro, hablamos con Jesús Martínez de Ludens que hoy en León en Forma cerramos el tema comenzado la semana pasada donde creamos sistemas, no objetivos, en nuestro etilo de vida. También charlamos con Rubén González de Zontak Energía que hoy también nos habla de las inspecciones y asesoramiento técnico y normativo. En las Luces para mi Vida con Marcos Núñez, hoy nos centramos en apoyar el crecimiento personal de nuestros hijos. Carlos del Riego nos llena la agenda de música para el fin de semana y hablamos del Síndrome de Down cuyo día internacional se celebra el próximo lunes, con Mónica Ramos, que es secretaria de la junta directiva de Down León.