Castilla y León notifica dos posibles reacciones adversas a la vacuna de AstraZeneca

Castilla y León ha notificado a la Agencia Española del Medicamento dos posibles reacciones adversas de personas a las que se ha administrado, en un hospital de Valladolid, la vacuna de AstraZeneca-Universidad de Oxford perteneciente al lote investigado por parte de las autoridades sanitarias europeas.

Los dos pacientes han sido atendidos en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, uno de ellos con un diagnóstico de encefalitis inmunológica no infecciosa y que se encuentra en situación estable, en planta, y evoluciona de forma favorable.

El otro tenía un ictus del que fue tratado y ya ha recibido el alta, han informado fuentes de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

El Hospital Clínico Universitario de Valladolid ha aplicado el protocolo para este tipo de patologías para establecer un diagnóstico diferencial y descartar otras etiologías de encefalitis, y determinar el origen de la enfermedad.

El resultado de las diversas pruebas solicitadas tardará en llegar al menos una semana debido a su complejidad, por lo que en estos momentos no se puede establecer ninguna relación causa-efecto concreta, según las mismas fuentes.

Seis comunidades suspenden la vacunación con Astrazeneca

Castilla y León es una de las cinco comunidades autónomas que han retenido cautelarmente las dosis que le quedaban del lote de AstraZeneca que está siendo investigado por una treintena de casos de trombos en varios países europeos.

La Agencia Española del Medicamento y la OMS recomiendan seguir administrándola

No obstante, tanto la Agencia Española del Medicamento como la Agencia Europea del Medicamento han asegurado que no hay evidencia de que la administración de la vacuna de AstraZeneca haya causado los problemas trómbicos, que han llevado a varios países europeos a suspender su administración. Resalta que "sus beneficios continúan superando los riesgos" y se puede seguir administrando.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que "no hay razón para no usar" la vacuna de AstraZeneca contra la Covid-19 y ha subrayado que se "debe seguir administrando". La portavoz de la OMS, Margaret Harris, ha incidido en que "no se han detectado muertes relacionadas con la administración de vacunas contra el coronavirus hasta la fecha", cuando ya se han aplicado más de 268 millones de dosis.