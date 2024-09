El alcalde Vita se niega a dimitir por la canción pederasta y asegura que se "ha criado con ella"

El alcalde de la localidad abulense de Vita, Antonio Martín, no quiere dimitir tras cantar en las fiestas un tema con letra pederasta.

Asegura el alcalde que se "arrepiente" de su comportamiento y que de "haber sabido las consecuencias" no lo habría cantado porque "una gracia sale cara". No obstante, se niega a dimitir pese haber sido expulsado del grupo municipal del PP .

Martín, que asegura haber recibido el "apoyo de los vecinos" en las últimas horas, se ha visto envuelto en la polémica a partir de la difusión de un vídeo en el que interpretaba una canción sobre la violación a una niña durante la última verbena de las Fiestas de San Bartolo, el pasado 25 de agosto, por lo que todos los partidos políticos han pedido su dimisión, incluido el PP.

El alcalde cree que la decisión del PP responde a que el partido no "quiere a gente que no sea polémica".

Asimismo, Martín ha intentado justificar su comportamiento aludiendo a la "tradición". Según el alcalde, esa canción se ha cantado siempre en el pueblo y él, que tiene 54 años, la conoce "desde que era un niño". "Me he criado con ella", sostiene.

Reconoce que la ha cantado "siendo un niño y sin ser alcalde", cuando "no había redes sociales" y que en alguna ocasión "a alguna chica no le gustó". Así, Martín no piensa dimitir "de momento", aunque cuando regrese de sus vacaciones analizará "las cosas".