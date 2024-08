El granizo destroza cultivos en Castellar de Santiago

El campo se ha llevado la peor parte con el destrozo de parcelas de pistacho, almendro, olivares y, sobre todo, viñedo. La granizada ha roto ramas y tirado por el suelo gran cantidad de fruto, causando considerables pérdidas en la parte Este del término municipal. Explica a Onda Cero la alcaldesa de Castellar, Carmen Ballesteros: "Los ha devastado, cultivos enteros de pistacho, almendro, olivo y, sobre todo la viña. La viña la ha dejado no vendimiada, ya la ha dejado sin sarmientos. Eso sí que es una verdadera pena. Tampoco sabría decirte cuántas hectáreas, pero la parte de Este de Castellar por ahí digo que entró y salió el tornado, con esa piedra de un centímetro, imagínate cómo dejó todo".

Viñas dañadas por la tormenta de granizo | Castellar de Santiago

En el casco urbano las rachas de viento han arrancado el tejado del pabellón municipal, que ha caído al suelo doblado como si fuera una hoja de papel. A primera hora de esta mañana técnicos municipales y de la Diputación provincial han valorado la situación, no hay daños estructurales. "Igual que se hubieses doblado un papel, igual, es impresionante. La verdad es que no ha afectado a la estructura en sí del edificio y que los daños a viviendas colindantes no son tantos como creíamos", confirma Ballesteros.

Ya se han empezado a retirar la chatarra y los cascotes de la calle para poder recuperar cuanto antes la normalidad.

El Gobierno regional y la Diputación de Ciudad Real ya han expresado su deseo de ayudar en lo posible. La alcaldesa de Castellar de Santiago ha comenzado a realizar gestiones para intentar conseguir la declaración de zona catastrófica.