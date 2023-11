Fake news

Vuelve 'No te líes', la campaña de la Junta contra los bulos

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lanzado en redes sociales una nueva edición del concurso 'No me Líes', una iniciativa que se promueve desde la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital para luchar contra la desinformación, bulos y fake news. En esta segunda edición, el lema es 'Que no te la cuelen'.

Onda Cero Toledo | Europa Press