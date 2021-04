Tofiño reclama para Illescas tren de cercanías con Madrid y más transporte público

LEER MÁS Pedro Sánchez asegura que la vacunación se acelerará en los próximos días

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha visitado hoy la nueva planta de Amazon en Illescas. Allí, ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, José Manuel Tofiño, que ha aprovechado la coyuntura para trasladarle algunas de las reivindicaciones del municipio.

Mejorar el servicio público

Ha reclamado ayuda para apuntalar el servicio de transporte público que conecte el pueblo con los polígonos; también conectarse a Madrid a través del tren de cercanías; y avanzar en la conexión con el sur de la provincia y localidades importantes como Torrijos o Talavera de la Reina.

Toda esta batería de propuestas ha sido elevada por el primer edil aprovechando el acto institucional de inauguración de un nuevo centro logístico de Amazon en la localidad, donde ha apuntado que es el momento de "dar un salto de calidad" en cuanto a la comunicación del centro de Illescas con sus centros de trabajo.

El Ayuntamiento "no puede llevar a cabo él sólo esta propuesta", ha avisado el regidor, que ha pedido expresamente ayuda a la Junta de Comunidades para unir la plataforma Iberum con el Puerto Seco.

"Ha llegado el momento. No podemos tener tantos vehículos particulares en carreteras y tenemos que empezar a unir los centros con transporte público para una mejor calidad de vida", ha defendido.

Conexión por cercanías con Madrid

Pero la reivindicación más intensa que ha expuesto el alcalde ha sido reclamar la conexión de Illescas con Madrid a través del servicio de tren de Cercanías. Ahora, aunque la Comunidad de Madrid está en campaña electoral, cuando se forme Gobierno llevará su reclamación a la capital de España.

De este modo, el Ayuntamiento de Illescas, "apoyado por todos los municipios de La Sagra, se dirigirá a las autoridades y exigirá la llegada del tren de cercanías".

"Y si el Estado no lo quiere poner en marcha o no tiene recursos, desde el Ayuntamiento impulsaremos trenes lanzadera para conseguir que la comunicación con Madrid sirva como máquina que tire de toda aquella actividad económica no sólo para nosotros, sino para toda la comarca", ha abundado.