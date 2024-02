Una tesis de la UCLM referencia mundial en medición del gasto energético

El primer Compendio de Actividades Físicas para Adultos se desarrolló en la Universidad de Stanford (Estados Unidos) en la década de los 90 para su uso en estudios epidemiológicos con el fin de estandarizar la asignación de intensidades en equivalencias metabólicas (MET), que son unidades que miden la cantidad de energía que se gasta al realizar diferentes actividades durante la realización de cuestionarios de actividad física. “Este compendio representa actualmente una referencia mundial para la cuantificación del gasto energético y la categorización de la intensidad de la actividad física en estudios epidemiológicos”, explican desde GENUD Toledo.

El compendio ha ido actualizándose y también se han editado compendios específicos para niños y jóvenes y para usuarios de silla de ruedas. En la actualización correspondiente a enero de 2024 se ha editado por primera vez un compendio específico para personas mayores de 60 años (Older Adult Compendium of Physical Activities: Energy costs of human activities in adults aged 60 and older). Este nuevo compendio, promovido y liderado por la investigadora Barbara E. Ainsworth, “tomó como referencia y basa su desarrollo” en el estudio llevado a cabo por Javier Leal-Martin y colaboradores del grupo GENUD Toledo.

Publicado en la revista Sports Medicine, el estudio cuestiona la utilidad del valor estándar de 1 MET (3,5 mL O2/kg/min) en adultos de más de 60 años, así como su validez para cuantificar y categorizar la intensidad de la actividad física en esta población. Como alternativa, la investigación de la UCLM propone un valor medio ponderado de tasa metabólica en reposo (1 MET en personas ≥ 60 años) de 2,7 mL O2/kg/min. Es precisamente este valor alternativo, marcadamente inferior al estándar, el que se ha tomado como referencia en el desarrollo del nuevo Compendio de Actividades Físicas de Adultos Mayores 2024. “Se trata de un nuevo enfoque que proporciona una referencia más adecuada para la determinación de la intensidad de la actividad física en este tipo de población”, indican en GENUD Toledo.

Esta investigación, llevada a cabo en el seno del grupo dirigido por los catedráticos Ignacio Ara y Luis Alegre, ha contado con la colaboración de investigadores de la Universidad de Granada y de la Universidad Politécnica de California. El doctorando, Javier Leal-Martín, ha disfrutado de un contrato predoctoral financiado por el Plan Propio de Investigación del Vicerrectorado de Política Científica de la UCLM.