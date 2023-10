El PSOE pide la convocatoria del Pacto por el Tajo

La concejala socialista Alicia Escalante ha comparecido en rueda de prensa para solicitar la convocatoria del Consejo y para que Velázquez dé cuenta de la situación de los proyectos de regeneración de las riberas y “debatir con todo el tejido social de la ciudad sobre un tema tan sensible y que preocupa a todos los toledanos”.



Para el PSOE, la recuperación del Tajo como espacio de convivencia y como eje vertebrado de la ciudad ha sido siempre una prioridad y, por ello, Escalante ha recordado actuaciones realizadas por el Gobierno de Milagros Tolón “para poner en valor el río y acercar a los toledanos al entorno de las riberas”.



En este sentido, se ha referido a iniciativas como la instalación de elementos biosaludables para mayores en la Cornisa y, para un público más amplio, en la Cava; el Museo de Esculturas al Aire Libre, el adecentamiento de la Torre de Hierro, los trabajos de rehabilitación realizados en el torreón del puente de Alcántara o la creación del Consejo del Pacto de la Ciudad de Toledo por el Tajo, un organismo creado también durante el Gobierno de Milagros Tolón y en el que están representados todos los organismos y entidades de la sociedad toledana que trabajan en la defensa y la conservación de nuestro río.



La llegada de los fondos europeos EDUSI y Next Generation “nos permitieron afrontar la recuperación del Tajo como lugar de encuentro para los vecinos y las vecinas con proyectos de mayor envergadura”. En este punto, ha repasado los proyectos impulsados por Milagros Tolón, desde la zona de Santa Bárbara hasta San Pedro el Verde, con una financiación de 7 millones de euros, que el anterior Gobierno dejó en distintos niveles de ejecución.



Así, se ha referido a la conexión por vía verde con la pasarela entre Azucaica-Santa Bárbara, la renaturalización de la zona Huerta del Rey/Safont, la pasarela del puente de Alcántara o la rehabilitación de la Senda Ecológica desde Alcántara a San Pedro el Verde con diferentes actuaciones por tramos.



Todos estos proyectos “son los que se ha encontrado Velázquez fruto del esfuerzo y de la gestión de Gobierno de Milagros Tolón”, ha dicho Escalante, quien ha pedido al Gobierno local que no abandone estos proyectos porque “cuentan con financiación para llevarlos a cabo y permitirán avanzar hacia una ciudad verde y sostenible con el Tajo como eje vertebrador. Esta es la verdadera herencia que se ha encontrado Velázquez, un gran proyecto de ciudad del que desconocemos en muchos casos la situación en la que se encuentran”.



Por otro lado, “queremos conocer el estado de otras iniciativas que afectan al río y su entorno paisajístico y natural, como el hotel en La Cava, que supone sin duda un impacto paisajístico, medioambiental y también vecinal que es preciso debatir con el conjunto de la ciudadanía” en el seno del Pacto por el Tajo.